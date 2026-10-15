7 अक्टूबर को मुंबई की नगर निकाय संस्था ने एक प्रेस नोट जारी कर लोगों से खास अपील की। इसमें बताया गया कि 8 और 9 अक्टूबर को दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में सायरन बजाए जाएंगे। लोगों से कहा गया कि वे इसकी आवाज सुनकर घबराएं नहीं और ना ही इसे किसी खतरे का संकेत समझें। यह टेस्ट पहले से तय था। उस समय कोई आपात स्थिति या खतरा नहीं था।

अगले दिन जब ओल्ड सेक्रेटेरिएट की इमारत से सायरन बजाए गए तो बहुत कम लोगों को पता था कि इससे पहले 30 सितंबर को राजस्थान के जैसलमेर और 6 अक्टूबर को बिहार में भी इसी तरह के टेस्ट किए जा चुके थे।

देशभर में चल रही बड़ी कवायद का हिस्सा

मुंबई में हुआ यह परीक्षण देशभर में चल रही एक बड़ी कवायद का हिस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्यों ने हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन खरीदने की जल्दबाजी की थी। उस समय कई राज्यों ने बिना किसी तय तकनीकी मानक के सायरन खरीदे थे। अब केंद्र सरकार इस बिखरी हुई व्यवस्था की जगह पूरे देश के लिए एक आधुनिक और एक जैसी चेतावनी प्रणाली तैयार करना चाहती है। इस प्रणाली में सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर सायरन बजाए जा सकेंगे।

इस काम की अगुवाई दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत आने वाला सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) कर रहा है। यह टीम नई दिल्ली के नागरिक सुरक्षा महानिदेशक के साथ मिलकर काम कर रही है। नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर सायरन की आवाज सुन रही है और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारियां दर्ज कर रही है।

इसका परीक्षण पहले राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों में शुरू हुआ था। अब इसे महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में आजमाया जा रहा है। अगले महीने पंजाब में भी परीक्षण होने की संभावना है।

हर जगह अधिकारी यह जांच रहे हैं कि सायरन की आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है, वह कितनी देर तक बजता है, उसकी तकनीकी कनेक्टिविटी कैसी है और उसकी आवाज किस तरह की है। इसके साथ ही स्थानीय जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि पूरे देश में एक केंद्रीय व्यवस्था से सायरन बजाने के लिए तैयार किए जा रहे प्रोटोटाइप में किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सायरन खरीदने की जल्दबाजी

पूरे देश के लिए एक जैसी सायरन प्रणाली तैयार करने की जरूरत मई 2025 में पैदा हुई। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। दोनों देशों के बीच तनाव 10 मई को संघर्षविराम होने तक जारी रहा।

हमले शुरू होने वाले दिन ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया था। कई दशकों में यह पहली बार था, जब इतने बड़े स्तर पर देशभर में ऐसी कवायद की गई। इन अभ्यासों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की अहम भूमिका थी। इनका उद्देश्य लोगों को संभावित हमले के प्रति सतर्क करना था। लेकिन कई जगहों पर पुराने सायरन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे थे।

महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया, ”ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब खतरे की आशंका थी, तब कई राज्यों ने बिना किसी तय तकनीकी मानक के सायरन खरीद लिए। ज्यादातर राज्यों में लंबे समय से सायरन का इस्तेमाल बंद हो गया था। पुराने सायरन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विभागों ने जल्दबाजी में जो उपलब्ध था, वही खरीद लिया।”

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के निर्देश पर सायरन का प्रदर्शन और परीक्षण होने के बाद जब तत्काल जरूरत कम हुई, तब सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। भविष्य में सायरन खरीदने के लिए तय तकनीकी मानक बनाने और एक प्रोटोटाइप तैयार करने पर विचार शुरू हुआ।

टेक्स्ट मैसेज से बज जाएगा सायरन

इस नई प्रणाली का मुख्य आधार C-DOT की ओर से विकसित की गई सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है। इसी तकनीक का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन के लिए देशभर में 2 मई 2026 को शुरू की गई व्यवस्था में भी किया गया था। उस दिन देशभर के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे गए थे।

अब इसी तकनीक को दूसरे काम के लिए आजमाया जा रहा है। इसके जरिए अलग-अलग जगहों पर लगे सायरन को एक केंद्रीय प्रणाली से चालू किया जा सकेगा।

आसान शब्दों में कहें तो सायरन बजाने के लिए किसी व्यक्ति को मौके पर जाकर उसे मैन्युअल तरीके से चालू नहीं करना होगा। इसके बजाय एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर सायरन बजाया जा सकेगा।

इसमें जियो-फेंसिंग की सुविधा भी होगी। इसका मतलब है कि सायरन को किसी खास इलाके में ही चालू किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर पूरे राज्य या देश में सायरन बजाने के बजाय सिर्फ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी जा सकती है।

महाराष्ट्र नागरिक सुरक्षा विभाग के एक नोट के मुताबिक, C-DOT ने 8 अक्टूबर को मुंबई के ओल्ड सेक्रेटेरिएट एनेक्सी भवन में इस प्रणाली का परीक्षण किया। यह नागरिक सुरक्षा के हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजना का हिस्सा था।

नोट में कहा गया कि परीक्षण के दौरान सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए वास्तविक समय में, एक केंद्रीय प्रणाली से और चुने हुए भौगोलिक क्षेत्र में संदेश भेजने की सुविधा का प्रदर्शन किया गया। जियो-फेंसिंग के जरिए सायरन को तय इलाके में चालू किया गया। इस दौरान सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजकर सायरन को कई बार बजाया गया।

हर शहर में एक जैसी व्यवस्था लागू करना आसान नहीं

पूरे देश के लिए एक जैसी प्रणाली तैयार करने के बावजूद स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना जरूरी होगा। मुंबई में सबसे बड़ी चुनौती ऊंची इमारतें हैं।

महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, ”हर राज्य की अपनी अलग समस्या है। उदाहरण के लिए, मुंबई में कई ऊंची इमारतें हैं। ऐसे में किसी इमारत की तीसरी मंजिल पर सायरन लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आसपास की इमारतें उसकी आवाज को रोक सकती हैं। इसलिए अंतिम फैसला लेने से पहले राज्य और शहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।”

परीक्षण के दौरान सायरन की आवाज की तीव्रता, उसे चालू करने की व्यवस्था और दूसरे तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अधिकारी और विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव दर्ज कर रहे हैं, ताकि प्रणाली में जरूरी सुधार किए जा सकें।

एक अधिकारी के मुताबिक, किसी संभावित आपात स्थिति में लोगों तक समय पर चेतावनी पहुंचाने के लिए सायरन एक अहम माध्यम हैं। फिलहाल यह तकनीक प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के चरण में है। अलग-अलग जगहों पर इसके काम करने के तरीके, इसकी क्षमताओं और इसमें किए जा सकने वाले सुधारों का आकलन किया जा रहा है।