पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की अपील की। उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) पर निशाना साधते हुए ‘दिमागी नक्सल’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अधिकारी का यह बयान एक दिन पहले दिए गए उनके उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इन समूहों के फैलाव की तुलना कीड़े-मकौड़ों और कोरोना वायरस से की थी।

अधिकारी ने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहें और ‘दिमागी नक्सल’, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ और कॉकरोचों को पनपने ना दें।”

‘कॉकरोच और खटमल जैसी बुराइयां’

इससे पहले रविवार को रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारी ने शिक्षण संस्थानों में हर साल भाषण, क्विज और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी।

समाचार एजेंसी PTI से एक अधिकारी ने कहा, ”कॉकरोच, खटमल और टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसी बुराइयां कोरोना वायरस की तरह फैलने की कोशिश नहीं करतीं तो उन्हें रोकने के लिए ‘हिट’ स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती।” यहां उन्होंने कीटों को मारने वाले स्प्रे के ब्रांड ‘हिट’ का जिक्र किया।

‘ग्रेटर बांग्लादेश’ बनाने की योजना का आरोप

पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर राष्ट्रवाद की अनदेखी करने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार राज्य को ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ में बदलने की योजना बना रही थी।

अधिकारी ने कहा, ”बंगाल की पिछली सरकार को राष्ट्रवाद की कोई समझ नहीं थी। वह तुष्टिकरण की राजनीति करती थी और राज्य को ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ में बदलने की योजना बना रही थी।’ उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से राज्य के लिए अलग गीत तैयार किया गया, एक झंडा बनाया गया और बांग्लादेश के ‘जय बांग्ला’ नारे को अपनाया गया।

वाम दलों और TMC पर भी निशाना

शुभेंदु अधिकारी ने वाम दलों और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 साल के शासन पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने बंगाल की विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, ”नास्तिक कम्युनिस्टों के 34 साल के शासन और TMC के 15 साल के शासन ने लोगों की विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की।”

अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली TMC सरकार ने शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में छात्रों के नामांकन को रोकने की कोशिश की थी और उसकी जगह ‘जय हिंद वाहिनी’ शुरू की थी। उन्होंने कहा कि NCC में शामिल होने से विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के तौर पर चयनित होने में मदद मिल सकती थी।

अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू की जाएगी। अधिकारी ने ये बयान कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार से मुलाकात के बाद दिए।