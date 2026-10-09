बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज, यूट्यूबर ध्रुव राठी और संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका की आलोचना की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि SIR के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने का मकसद भाजपा का विरोध करने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगाया।

दीपके ने कहा कि जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था, वे आज प्रदर्शन में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का मामला नहीं है बल्कि देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का सवाल है।

RSS की विचारधारा पर भी उठाए सवाल

दीपके ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा की आलोचना करते हुए कहा कि यह समावेशी भारत और डॉ. भीमराव आम्बेडकर तथा ईवी रामासामी ‘पेरियार’ के विचारों में विश्वास नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विचारधारा नाथूराम गोडसे का हवाला देती है। दीपके ने कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना होगा।

महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी भारत की आत्मा, आम्बेडकर उसकी रीढ़ और नेहरू उसका दिमाग थे। उनके मुताबिक, इन तीनों ने देश की नींव रखी थी।

दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची से नाम हटाकर लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की तुलना इन नेताओं से नहीं की जा सकती।

दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन का भी जिक्र

दीपके ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जंतर-मंतर देश के लोगों का है, किसी एक नेता का नहीं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब मुंबई और बेंगलुरु में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकते हैं तो दिल्ली में इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि SIR को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं हैं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग इस मुद्दे पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। दास ने लोगों से हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तारी के डर से पीछे नहीं हटने की अपील की।

दास ने यह सवाल भी उठाया कि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण बीजेपी की ओर से क्यों सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

प्रकाश राज ने SIR खत्म करने की मांग की

अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने SIR की प्रक्रिया को खत्म करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला केवल मतदाता सूची से नाम हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों के सम्मान और अधिकारों पर भी असर डालता है।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मतदाता सूची में नामों को हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग या बीजेपी की प्रतिक्रिया इस खबर में शामिल नहीं है।