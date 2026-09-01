PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीयों से कहा कि वे विदेश में घूमने-फिरने और शादी करने से बचें और जब तक बहुत जरूरी न हो, सोना न खरीदें। प्रधानमंत्री अभी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे के तहत शंघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होने के लिए बिश्केक में हैं।

सेल्फी स्टाइल वाले वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत के बारे में बात की। पीएम मोदी ने कहा, “दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं। विश्व संकटों से घिरा हुआ है। सप्लाई चैन पूरी तरह से ठप्प है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

पीएम मोदी ने विदेश यात्राओं से बचने की अपील की

प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं से बचने, विदेश में शादी न करने और जरूरत न होने पर सोना न खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमें अपने आर्थिक गति को बनाए रखना है। हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत ही जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं, अगर घूमने-फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी बाहर विदेशों में करते हैं तो नहीं करनी चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत ना हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।”

राहुल गांधी पर पीएम ने किया कटाक्ष

प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा, “दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गूंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करके और उन सभी बातों को चीर कर के देश ने 7.8 प्रतिशत ग्रोथ हासिल की है।”

स्वदेशी चीजों पर दें बल- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, “हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे मुझे पक्का विश्वास है कि जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को आज हम अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे। इसलिए आइए देशवासियों हम पुरुषार्थ में कोई कमी ना रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नियत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प भी लीजिए और संकल्प सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़ें।”

इससे पहले मई में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने, अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने, सोने की खरीद कम करने और भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देने का आग्रह किया था। यह आग्रह अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर चल रहे युद्ध और होर्मुज जलमार्ग में बाधा के बीच किया गया था।

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बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया। इस द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा, “हम यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। पिछली मुलाकात में भी आपने मुझे इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी थी। भारत हमेशा से शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…