Donald Trump on PM Modi: अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत में हैं। यहां एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुबियो को फोन किया और बड़ी स्क्रीन पर लाइव नजर आए। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वे पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान जब मार्को रुबियो एक विशाल स्क्रीन के सामने खड़े थे तो उस दौरान ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजनियक सर्जियो गोर का नाम लेते हुए कहा, “सर्जियो, आपको हमारे देश का प्रतिनिधि बनना होगा लेकिन मैं बस सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं। मोदी महान हैं। वह मेरे दोस्त हैं। बता दें कि बीते दिन ही सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया।
ट्रंप बोले- भारत कर सकता है हम पर भरोसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे। भारत मुझ पर और हमारे देश पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वे जानते हैं कि किसे फोन करना है। वे सीधे यहीं फोन करते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं। हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।”
अमेरिका भारत के रिश्तों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड स्तर पर है, शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है, और भारत जो चाहेगा, हम वह सब कुछ प्रदान करेंगे।” राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।”
रुबियो की भारत यात्रा
बता दें कि ट्रंप ने ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत की चार दिवसीय यात्रा के दौरान दिया है। रुबियो की यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को दूर करना और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाना था। रुबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।
दिल्ली में पीएम आवास यानी सेवा तीर्थ में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रुबियो ने रक्षा सहयोग, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा और जन-संबंधों पर चर्चा की। रुबियो ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया।
भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक गठबंधन
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि मार्को रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनाने देगा और कहा कि अमेरिकी ऊर्जा निर्यात भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने में मदद कर सकता है। रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों को दो देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन बताया जिनके पास वैश्विक प्रभाव और वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता है।
‘अमेरिका में भी मूर्ख लोग हैं’, भारत में USA के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यों कही ये बात?
भारत दौरे पर आए अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर देश में कुछ मूर्ख होते हैं और अमेरिका में भी कुछ मूर्ख हैं। उनके इस बयान को लेकर सवाल उठे कि आखिर उन्होंने अपने देश के लिए यह बात क्यों कही? इसको लेकर बता दें कि उनसे नस्लीय टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजियों पर सवाल पूछा गया था। पढ़िए पूरी खबर…