अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोमवार को आइटीसी मौर्य होटल में ठहरने के बाबत सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजार किए गए हैं। सेना और अर्द्धसैन्य बल उन रास्तों पर जांच कर रहे हैं जहां से ट्रंप गुजरेंगे। सुरक्षा एजंसियां अमेरिका की खुफिया सेवा के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राजधानी में आने की सारी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। उनकी सुरक्षा में कई श्रेणियों में दिल्ली पुलिस भी एक हिस्से में रूप में सुरक्षा दस्ते में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के अहम पड़ाव के तहत वे राजधानी पहुंचेंगे, जहां मंगलवार की सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

आइटीसी मौर्य में जिस मंजिल पर ग्रैंड प्रेजीडेंशियल सुइट स्थित है वहां होटल के अधिकांश कर्मियों को जाने की अनुमति नहीं है। एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस के कर्मी नियमित रूप से हर मंजिल पर गश्त दे रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। जिस समय ट्रंप और उनके साथ आए लोग होटल में होंगे उस दौरान अन्य मेहमानों के लिए होटल बंद होगा और पांच सितारा होटल के सभी 438 कमरे बुक कर लिए गए हैं।

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी के ऊंची इमारतों पर एनएसजी की ड्रोन रोधी टुकड़ी, विशिष्ट स्वात कमांडो, पतंग पकड़ने वाले दलों, श्वान दलों, शार्प शूटर को तैनात किया गया है तथा जहां उनके ठहरने का बंदोबस्त हैं उस होटल में और उसके आसपास के इलाकों तथा मार्गों पर ‘पराक्रम’ वैनों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बंदोबस्त के लिए छह जिलों के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की करीब 40 टुकड़ियों को काम में लगाया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सरदार पटेल मार्ग पर रात में साफ तस्वीर लेने के साथ ही हाई-डेफिनिशन वाले सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। होटल आइटीसी मौर्य इसी मार्ग पर स्थित है।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives at Ahmedabad airport to receive US President Donald Trump. pic.twitter.com/eHgSPTd3EB

