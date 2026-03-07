LPG Price Hike: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। इसके चलते घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी आज से 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई दर अब 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में कीमत 879 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि संशोधित कीमतें आज, 7 मार्च, 2026 से तुरंत प्रभावी हो जाएंगी।
अब कितने रुपये का मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर
वहीं बात अब कमर्शियल सिलेंडर के दामों की करें तो दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है। मुंबई में यह कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है। इसी तरह, कोलकाता में यह कीमत 1875.50 रुपये से बढ़कर 1990 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपये से बढ़कर 2043.50 रुपये हो गई है।
पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव
फिलहाल, अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की ये घटनाएं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद सामने आई हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके बाद तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने कई अरब देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी, जिसमें पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने भी तेहरान पर हमले जारी रखे और संघर्ष को लेबनान तक फैलाते हुए हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। 7 मार्च को इस संघर्ष का आठवां दिन है।
