2017 में जब भारत और चीन के सैनिक पूर्वोत्तर सीमा पर डोकलाम में आमने-सामने थे, तब इस टकाव का असर नक्शे में 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मुंबई तक पहुंच गया था। मुंबई में चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) की भारत में एकमात्र ब्रांच है।

ICBC की इस शाखा ने उस दौरान ‘ऋण और निवेश से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए’। और मंजूर हो चुके लेकिन अभी तक जारी नहीं किए गए 11 लोन और बॉन्ड निवेशों की कुल 18.5 करोड़ डॉलर की रकम रोक दी। इतना ही नहीं, बैंक ने अपने हर विभाग में मौजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को ‘संगठित’ किया ताकि वे चीन के दूतावास और वाणिज्य दूतावास के साथ लगातार संपर्क में रहें।

ये बातें उन आंतरिक दस्तावेजों से सामने आई हैं जिनका रिव्यू द इंडियन एक्सप्रेस ने China Capital नाम की एक ग्लोबल जांच के तहत किया है। यह जांच इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के नेतृत्व में की गई है। जांच से पता चलता है कि संपत्ति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक ICBC चीन की भू-राजनीतिक रणनीति में कितनी अहम भूमिका निभाता है।

यह जांच दिखाती है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर वहां की सरकार का कितना प्रभाव है। इससे यह भी पता चलता है कि 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने भारत में अपने हितों और संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए।

8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के साथ ICBC चीन का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। यह चीन के चार बड़े सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में शामिल है। इस समूह में बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक भी शामिल हैं।

‘चाइना कैपिटल’ की ये जानकारियां ICBC की लंदन शाखा के 48 लाख दस्तावेजों के डेटासेट से सामने आई हैं। इनमें ‘ट्रेड सीक्रेट’ यानी व्यापारिक गोपनीयता के रूप में चिह्नित आंतरिक रिपोर्ट, गोपनीय दस्तावेज और 4000 से ज्यादा कॉरपोरेट ग्राहकों की सूची शामिल है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ICBC ने लंदन स्थित अपने ऑपरेशन को ऐसी कंपनियों और कारोबारी समूहों के लिए एक वित्तीय केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जिनके संबंध प्रतिबंधित रूसी और बेलारूसी कारोबारियों, कर्ज में डूबे देशों और चीन के राजनीतिक एलीट क्लास से थे।

ICBC के ये दस्तावेज 2005 से 2024 के बीच के हैं। यह वही दौर है जब चीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तेजी से उभरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए। इन दस्तावेजों को सबसे पहले ‘हंटर्स इंटरनेशनल’ (Hunters International) नाम के एक हैकिंग समूह ने हासिल किया था। बाद में इन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) को लीक कर दिया गया।

ICIJ ने इन रिकॉर्ड्स को 24 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया। इनमें द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ लंदन और जर्मनी का डेर स्पीगल शामिल हैं। इस जांच में 24 देशों के 75 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इन निष्कर्षों पर ICBC से प्रतिक्रिया लेने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ ने सवालों की विस्तृत सूची भेजी थी लेकिन ICBC ने उनका कोई जवाब नहीं दिया।

‘गोपनीय’ दस्तावेज में डोकलाम को लेकर क्या कहा गया?

डोकलाम का जिक्र जनवरी 2018 में ICBC की विदेशी शाखाओं के कामकाज पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट को ‘गोपनीय’ (confidential) और ‘बाहरी वितरण के लिए नहीं’ (not for external distribution) के तौर पर चिह्नित किया गया था। 178 पन्नों की इस रिपोर्ट में ICBC की 42 विदेशी शाखाओं के प्रदर्शन की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि 2017 में भारत-चीन सीमा पर गतिरोध के कारण मुंबई शाखा को ‘आंतरिक और बाहरी चुनौतियों’ का सामना करना पड़ा लेकिन वह ‘सामान्य कामकाज’ बनाए रखने में सफल रही।

डोकलाम भारत, भूटान और चीन के ट्राई-जंक्शन पर स्थित है। 2017 में 73 दिनों तक सीमा गतिरोध चला था। इसकी शुरुआत तब हुई जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भूटान के साथ विवादित क्षेत्र में अपने सैनिक तैनात कर दिए। जून 2017 में चीन ने इस इलाके में एक नई सड़क बनाने की कोशिश की जिसके भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए। अगस्त में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद गतिरोध खत्म हुआ और दोनों पक्ष अपनी आक्रामक स्थिति से पीछे हटने पर सहमत हुए।

ICBC की ‘The net profit target was not met due to internal and external factors’ टाइटल वाली रिपोर्ट में इस संकट और इसके कारण भारत-चीन संबंधों में आई तल्खी का कई जगह जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में सीमा पर बने हालात को वजह बताते हुए कहा गया है कि मुंबई शाखा अपने बीजिंग स्थित मुख्यालय की ओर से तय किए गए लक्ष्य का केवल 57.7 प्रतिशत ही हासिल कर सकी।

रिपोर्ट में बताया गया है, ”इसके पीछे मुख्य वजहें इस तरह थीं: पहली, सीमा पर गतिरोध के दौरान शाखा ने कर्ज और निवेश से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए। उसने मंजूर हो चुके लेकिन अभी तक जारी नहीं किए गए 11 लोन और बॉन्ड निवेश रोक दिए। इनकी कुल राशि 185 मिलियन डॉलर थी। ”

डोकलाम संकट के दौरान ICBC की मुंबई शाखा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के सदस्य सक्रिय थे। इसका जिक्र रिपोर्ट के ‘सीमा तनाव के असर को कम करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना’ नाम के हिस्से में किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ”सीमा पर तनाव के दौरान शाखा ने सभी विभागों के पार्टी सदस्यों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों पर बने रहने के लिए कहा। उन्होंने दूतावास और वाणिज्य दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और शाखा का सामान्य कामकाज सुनिश्चित किया…”

ICBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संकट के कारण शाखा को आपात स्थिति से निपटने की योजनाएं भी बनानी पड़ीं। रिपोर्ट में कहा गया है, ”शाखा ने मुख्यालय के संबंधित विभागों को समय पर जानकारी दी, आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजनाएं बनाईं, कर्ज और निवेश से जुड़े जोखिम को कम किया और संकट के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने की कोशिश की…”

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सीमा गतिरोध के तनावपूर्ण दौर’ के दौरान मुंबई ब्रांच ने ‘पारदर्शिता, संवाद और भरोसे’ का माहौल बनाने के लिए कई असामान्य कदम उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए CEO के साथ चाय पर बातचीत के सत्र आयोजित किए गए। स्थानीय कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की गई और उनकी स्थिति को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

चाइना कैपिटल डेटासेट में मौजूद यह वर्क समरी अकेला ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ICBC और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के बीच करीबी संबंधों की ओर इशारा करता है। चीन के दूसरे बड़े वित्तीय संस्थानों की तरह ICBC में भी एक ‘पार्टी कमेटी’ है। 2024 में बैंक की बैठकों के एजेंडे से पता चलता है कि प्रमुख अधिकारियों को पार्टी कमेटी की ओर से विशेष जिम्मेदारियां संभालने और पार्टी आयोग के लोकपाल के साथ कॉर्डिनेशन करने जैसे काम सौंपे गए थे।

ICBC के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के जनरल मैनेजर की ओर से 2022 में पेश की गई एक वित्तीय रिपोर्ट में इसे बैंक की ‘प्रमुख जिम्मेदारी’ बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ”…मुख्य राजनीतिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के 20वें अधिवेशन के प्रमुख एजेंडे के अनुसार अध्ययन और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां चलाई जाएं…”

चाइना कैपिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक, लंदन में ICBC के अधिकारी ग्राहकों का आकलन करते समय सिर्फ कारोबारी फायदे नहीं देखते थे। वे यह भी देखते थे कि ग्राहक चीन के आर्थिक हितों को कितना आगे बढ़ा सकता है।

दस्तावेजों और आंकड़ों के मुताबिक, इसमें ‘गोइंग ग्लोबल’ जैसी नीतियां भी शामिल थीं जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करना था। इसके अलावा ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ भी इसमें शामिल था। यह चीन की ओर से शुरू की गई विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की है। भारत ने इस पहल में हिस्सा नहीं लिया था।

वेदांता की कंपनी पर ICBC को क्यों था शक?

अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज की साइप्रस स्थित एक कंपनी को लेकर ICBC ने 2016 में कुछ चिंताएं जताई थीं। इनमें कंपनी का जटिल कारोबार, कमजोर आर्थिक स्थिति और जरूरी जानकारी देने में उसकी हिचकिचाहट शामिल थी। ICBC ने 50 करोड़ डॉलर के लोन को लेकर इस कंपनी को अपनी आंतरिक निगरानी सूची में रखा था। हालांकि, रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी ने 2017 में बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया था। पढ़ें पूरी खबर…