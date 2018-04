कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्मेंट (चोगम) की इस बार की बैठक के लिए लंदन दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कथित भ्रष्ट चिकित्सा सुविधाओं और डॉक्टरों के चरित्र को भी बेनकाब किया, लेकिन इससे प्रधानमंत्री के प्रति डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पीएम को एक बड़ा सा पत्र लिखा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ मेडीकल कंसल्टेंट्स (मुंबई) और इंडियन मेडीकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके बयान को लेकर निराशा जताई। प्रधानमंत्री ने लंदन दौरे के दौरान डॉक्टरों के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और कहा था कि वे फार्मा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में सम्मेलन में शामिल होते हैं। इंडियन मेडीकल एसोसिएशन के डॉक्टर विनोद शर्मा ने प्रधानमंत्री के बयान को शर्मनाक करार दिया। विनोद शर्मा ने एएनआई से कहा- ”प्रधानमंत्री के द्वारा शर्मनाक बयान। सम्मेलनों में हमें नई प्रक्रियाओं और दवाओं के बारे में पता चलता है। विदेशों में होने वाले सम्मेलन कभी फार्मा फर्म्स के द्वारा प्रायोजित नहीं होते हैं।”

Association of Medical Consultants(Mumbai) and Indian Medical Association write to PM Modi expressing disappointment over his remarks in London where he had highlighted malpractices of doctors and had also said doctors attend conferences abroad to promote pharmaceutical firms pic.twitter.com/FkVoNz2hmB

