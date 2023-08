स्वास्थ्य सेवाओं का नैतिक दायित्व: सस्ते इलाज का प्रबंध, पर्चे पर अब केवल ‘जेनेरिक’ दवाएं ही लिखेंगे डॉक्टर

भारत की छोटी दवा कंपनियों के संघ का तो यहां तक कहना है कि अगर चिकित्सकों को उपहार देने की कुप्रथा पर कानूनी रोक लगा दी जाए तो दवाओं की कीमतें पचास फीसद तक कम हो जाएंगी।

भारत जेनेरिक दवाओं के वैश्विक सकल निर्यात में बीस फीसद की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया में लगने वाले 60 फीसद टीकों का आपूर्तिकर्ता भी भारत है। इस नाते भारत वर्तमान में भी वैश्विक दवाखाना कहलाता है।

