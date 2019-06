पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में देश के कई राज्यों में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स की यह हड़ताल पश्चिम बंगाल के NRS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दो जूनियर डॉक्टरों की कथित पिटाई के विरोध में शुरु हुई है। डॉक्टरों की मांग है कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स और हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने 14 जून को हड़ताल का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और एम्स की रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आज हड़ताल का ऐलान किया है। इनके अलावा नागपुर, रायपुर आदि जगहों पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि बीती 10 जून को पश्चिम बंगाल के NRS मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के बाद बंगाल में इसे लेकर विरोध शुरु हुआ था और डॉक्टर्स ने विभिन्न मेडिकल सेवाएं बंद कर दी और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते पश्चिम बंगाल में मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले तीन दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से बाधित चल रही हैं। आज 14 जून को कई राज्यों में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है।

Delhi: Resident Doctors’ Association, Safdarjung Hospital holds protest over violence against doctors in #WestBengal. pic.twitter.com/qFELP2hXuX

— ANI (@ANI) June 14, 2019