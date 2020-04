कोरोना संकट के बीच भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा को चाइना का माल और हाफ कोरोना बताने के बाद भी ट्रोल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। वे अब गुट्टा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उनसे नस्लीय सवाल दागते हैं और उनका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं।

रविवार को गुट्टा ने इसी बारे में सीनियर पत्रकार बरखा दत्त को बताया। दावा किया कि लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड फोटोज पर कमेंट कर के पूछते हैं कि क्या वह चमगादड़ खाती हैं? खाने-पीने की तस्वीरों पर कमेंट में लिखकर पूछते हुए तंज कसते हैं कि क्या वह चीज चमगादड़ है?

गुट्टा के मुताबिक, ट्रोल्स पूछते हैं, “आपकी मां कहां हैं? क्या उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है?” हालांकि, बैडमिंटन खिलाड़ी ने फिर से ऐसे ही ट्रोल्स को करार जवाब दिया है। और, सवाल दागने वालों को लेकर कहा है कि ऐसे लोगों/ट्रोल्स से अधिक तो राष्ट्रगान तो उन्होंने खुद गाया है। वो ही वजह हैं, जिनकी वजह से कई मौकों (खेल कार्यक्रमों में) पर राष्ट्रगान बजता है।

बकौल गुट्टा, “ऐसे सवालों ने मुझे प्रभावित किया। पर मैंने जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर थूंकने वाली खबरें पढ़ीं, तब मैं हैरान रह गई। सोचती हूं कि मैं इस समाज में तो नहीं आई थी। मेरी मां को चीनी होने पर गर्व है, पर जब भी हमारे बीच में बहस होती है, तब मैं उनसे कहती हूं कि मैं पिता जैसी लगती हूं और मैं भारतीय हूं।”

गुट्टा ने कहा- मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनसे अधिक मैंने राष्ट्रगान गाया है। वह मेरी वजह से, मेरे खेल और उपलब्धि के कारण बजता है। पर ये चीजें कई बार निराश करती हैं।

“They called me China Ka Maal & Half-Corona”- disgusting racism that Jwala Gutta, @GuttaJwala has been subjected to because she has a Chinese Mother. “I won for India. Ive sung the Anthem more times than any troll”- Watch this excerpt, full conversation at https://t.co/eRvfX0SJVJ pic.twitter.com/0nqMYepkKc

— barkha dutt (@BDUTT) April 12, 2020