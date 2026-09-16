तमिलनाडु के मुख्यमत्री सी. जोसेफ विजय इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं। उनसे मिलने के लिए होटल के बाहर हजारों की संख्या में तमिल समुदाय के लोग जुटे। बड़ी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए तमिलगा वेट्टी कड़गम (TVK) ने लोगो से सीएम विजय से मिलने की कोशिश नहीं करने की अपील की है। भीड़ को देखते हुए विजय की पार्टी ने समर्थकों और लोगों से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए होटल के बाहर इंतजार ना करने को भी कहा है।

TVK IT विंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पार्टी के लोग और समर्थक मुख्यमंत्री से पूरे प्यार और उत्साह के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के दखल के बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुरोध पर ऐसी स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात संभव नहीं है।

पार्टी के मुताबिक यह फैसला लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। टीवीके ने लोगों से सीएम विजय की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। कार्यक्रम रद्द होने से कई प्रशंसक निराश हुए। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो घंटों से कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

पोस्ट में लोगों से अपील की गई है कि वे सीएम विजय से मिलने की कोशिश ना करें। इसके अलावा, उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री जिस होटल में ठहरे हैं, उसके एंट्री गेट पर या उनके आने-जाने वाले रास्ते में इंतजार न करें।

सीएम विजय से मिलने उमड़ी भीड़

सीएम विजय लंदन में निवेश आकर्षित करने और वहां की बुनियादी ढांचा सुविधाओं का जायजा लेने के लिए दौरे पर हैं। इस दौरान वह सरकारी कार्यक्रमों, खेल सुविधाओं के निरीक्षण और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।

इसी क्रम में लंदन के एक होटल में तमिल समुदाय से मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम 4 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हजारों लोग होटल के बाहर पहुंच गए।

बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और कार्यक्रम आयोजकों ने लोगों को लाइन में खड़ा कराया और तय व्यवस्था के तहत होटल में प्रवेश दिया। लोगों के लिए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बातचीत और फोटो खिंचवाने की व्यवस्था भी की गई थी।

मुलाकात के दौरान तमिलनाडु में औद्योगिक विकास, तमिल प्रवासियों से जुड़े प्रोजेक्ट और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है।

‘जानबूझकर नहीं किया था’, विधानसभा में विवादित इशारे पर CM जोसेफ विजय ने दी सफाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में अपने विवादित जॉ जेस्चर (विवादित इशारे) को लेकर सफाई दी। मंगलवार को उन्होंने हा कि भाषण के दौरान उनका यह हावभाव अनजाने में हुआ था और उनका मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।