Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगले हफ्ते के शुरुआती दो-तीन दिनों में उनके मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और इस प्रक्रिया के लिए समय मांगा है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हां, इस (फेरबदल) पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी। मैंने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा और बताया कि अगले हफ्ते के शुरुआती दो-तीन दिनों में मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा और अपने मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव करूंगा।” उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस प्रक्रिया के लिए समय तय करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी- उमर अब्दुल्ला

उमर ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी है। उन्होंने अपनी पार्टी के साथियों और विधायकों को सलाह दी कि वे मंत्री पद पाने के लिए उनसे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से संपर्क न करें। उन्होंने कहा, “फारूक अब्दुल्ला साहब से सलाह-मशविरे के बाद लिस्ट फाइनल कर ली गई है। अब फारूक साहब, मेरे या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, इसका फैसला पेंडिंग नहीं है, यह पहले ही लिया जा चुका है। इसलिए, मैं अपने साथियों से धैर्य रखने की अपील करता हूं।”

प्लीज व्हाट्सएप मैसेज भेजना बंद करें- अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ भी होना है, वह पहले ही ऊपर वाले ने तय कर दिया है। उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि वे पार्टी नेताओं को मैसेज न भेजें, फोन कॉल न करें और न ही उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा, “प्लीज व्हाट्सएप मैसेज भेजना बंद करें। मुझे लगातार बहुत लंबे-लंबे मैसेज मिल रहे हैं। लोग पूरी-पूरी किताबें लिख रहे हैं और अपना पूरा बायोडाटा भेज रहे हैं, जैसे कि मुझे पता ही न हो कि वे कौन हैं! मैं उन्हें और उनके काम को पहले से ही जानता हूं।” उन्होंने आगे कहा, “जो कुछ भी होना है, वह अगले दो-तीन दिनों में हो जाएगा।”

यह प्रस्तावित फेरबदल काफी अहम है, क्योंकि यह उमर अब्दुल्ला के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लगभग एक साल बाद हो रहा है। यह शपथ ग्रहण कई सालों के अंतराल के बाद हुए विधानसभा चुनावों के बाद हुआ था।

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हरियाणा के करनाल में श्रीनगर जा रही एक लग्जरी बस पर कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई है। यह घटना शनिवार रात हुई है। घटना में कई कश्मीरी यात्री घायल हो गए। यात्रियों ने हरियाणा पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि हमलावरों के बजाय, उन्होंने एक यात्री को उठा लिया। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह घटना पार्किंग विवाद की वजह से हुई और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के कारण कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…