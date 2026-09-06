आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमे कंटेंट क्रिएटर्स मेट्रो ट्रेन की खिड़कियों पर मोबाइल फोन चिपकाकर वीडियो बना रहे थे। अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी है कि वे चलती ट्रेन की खिड़कियों पर मोबाइल फोन चिपकाकर वीडियो न बनाएं। ये चेतावनी पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल होने के बाद जारी की गई है।

वीडियोज में कंटेंट क्रिएटर अपने फोन को मेट्रो ट्रेन की खिड़की के शीशे पर चिपका देते हैं और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, वे कंटेंट बनाने के लिए उसके साथ-साथ दौड़ने लगते हैं। डीएमआरसी ने कहा कि इस तरह की गतिविधि से अन्य यात्रियों को असुविधा या चोट भी लग सकती है और वीडियो शूट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन भी खराब हो सकते हैं।

DMRC ने दी चेतावनी

डीएमआरसी ने कहा, “डीएमआरसी के अधिकारी इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहे हैं और यदि कोई कंटेंट क्रिएटर इस तरह की शूटिंग में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”

डीएमआरसी ने कंटेंट क्रिएटर्स को दिल्ली मेट्रो परिसर के अंदर इस तरह के वीडियो शूट न करने का निर्देश दिया है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें क्रिएटर्स चलती ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो शूट के दौरान उसके साथ-साथ दौड़ रहे हैं।

मेट्रो नेटवर्क 695 किमी तक बढ़ाने की योजना

दिल्ली की बढ़ती परिवहन जरूरतों को देखते हुए मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। मौजूदा 416 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर 695 किलोमीटर करने की योजना है। इसके अलावा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत आरआरटीएस की छह नई लाइनों के लिए सहमति बनने की बात कही गई है। सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट को मल्टीमॉडल और ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर भी जोर दिया गया है।

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दिल्ली मेट्रो तो ‘लंदन अंडरग्राउंड से भी बेहतर है… दो विदेशी महिलाएं सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो की तारीफ़ करने की वजह से चर्चा में हैं। महिलाओं का कहना है कि भारत का यह आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लंदन अंडरग्राउंड से ज़्यादा साफ़ और सुरक्षित है। पढ़ें पूरी खबर