दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना लाखों लोग अपने दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और दूसरे कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। मेट्रो की वजह से लोगों का सफर काफी आसान हुआ है। लेकिन क्या यात्रियों को मेट्रो में मिलने वाली सभी सुविधाएं संतुष्ट करती हैं? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे 2026 में यात्रियों ने मेट्रो से जुड़ी कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। इस सर्वे में यात्रियों ने बताया है कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर गंदगी, टॉयलेट की खराब सुविधाएं और पीक आवर्स में ट्रेनों में होने वाली भीड़ उनकी बड़ी समस्याएं हैं।

DMRC के कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे 2026 में कुल 1,328 लोगों ने अपनी राय दी। यह सर्वे इस साल एक महीने तक कराया गया था। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, यात्रियों से मेट्रो की सुविधाओं और सेवाओं से जुड़े सात अलग-अलग क्षेत्रों में फीडबैक लिया गया। इनमें उपलब्धता और पहुंच, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं, सूचना सेवाएं, सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा, सुरक्षा और आराम के साथ मेट्रो स्टेशनों के बाहर की व्यवस्था शामिल थी।

मेट्रो स्टेशनों के बाहर गंदगी से परेशान यात्री

सर्वे में सबसे ज्यादा नाराजगी मेट्रो स्टेशनों के बाहर की व्यवस्था को लेकर सामने आई। इस कैटेगरी में कुल 947 लोगों ने अपनी राय दी, जिनमें से 457 यानी करीब 48 फीसदी यात्रियों ने कहा कि यहां सुधार की जरूरत है। वहीं, 320 लोगों ने इस व्यवस्था को बेहतरीन, बहुत अच्छा या अच्छा बताया, जबकि 168 लोगों ने इसे संतोषजनक माना।

स्टेशनों के बाहर साफ-सफाई को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। कुल 483 यात्रियों ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों के आसपास सफाई की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट की सुविधाओं को लेकर भी यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। सर्वे में 362 लोगों ने टॉयलेट सुविधाओं में सुधार की जरूरत बताई।

टॉयलेट की सुविधाओं पर भी उठे सवाल

मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद टॉयलेट की सुविधाओं को लेकर भी यात्रियों की राय मिली-जुली रही। सर्वे में 83 लोगों ने इन्हें बेहतरीन, 136 ने बहुत अच्छा और 180 ने अच्छा बताया। वहीं, 192 यात्रियों ने टॉयलेट सुविधाओं को सिर्फ संतोषजनक माना। इसके अलावा 127 लोगों ने कहा कि उन्हें इन सुविधाओं के बारे में जानकारी ही नहीं थी।

पीक आवर्स में मेट्रो की भीड़ सबसे बड़ी परेशानी

दिल्ली मेट्रो में ऑफिस आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुबह और शाम का समय काफी मुश्किल भरा होता है। इस दौरान ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि कई बार यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने तक के लिए इंतजार करना पड़ता है। DMRC के सर्वे में भी यह समस्या प्रमुखता से सामने आई।

सर्वे में 997 यात्रियों ने माना कि पीक आवर्स यानी व्यस्त समय के दौरान मेट्रो ट्रेनें ओवरक्राउडेड रहती हैं। इसके उलट सिर्फ 31 लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रेनों में ऐसी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। इससे साफ है कि व्यस्त समय में ट्रेनों में भीड़ कम करना मेट्रो के सामने एक बड़ी चुनौती है।

ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी मांग

यात्रियों ने ट्रेनों की संख्या और उनके आने-जाने के समय को लेकर भी अपनी राय दी। सर्वे में 288 लोगों ने कहा कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी यानी एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन आने के बीच का समय बेहतर किया जाना चाहिए। वहीं, 757 यात्रियों ने ट्रेन के समय को बेहतरीन, बहुत अच्छा या अच्छा बताया, जबकि 212 लोगों ने इसमें सुधार की जरूरत बताई। चार लोगों को ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी नहीं थी।

लिफ्ट, एस्केलेटर और एसी को लेकर क्या बोले यात्री?

मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर भी काफी जरूरी सुविधाएं हैं। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है। सर्वे में 253 लोगों ने लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा को बेहतरीन, 295 ने बहुत अच्छा और 246 ने अच्छा बताया। वहीं, 150 लोगों ने इनमें सुधार की जरूरत जताई।

ट्रेनों और स्टेशनों के अंदर रोशनी, एयर कंडीशनिंग और साफ-सफाई को लेकर भी फीडबैक लिया गया। इन सुविधाओं को 260 लोगों ने बेहतरीन, 248 ने बहुत अच्छा और 189 ने अच्छा बताया। वहीं, 156 यात्रियों ने कहा कि इन सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है।

मेट्रो की दूसरी सुविधाओं को लेकर क्या रहा फीडबैक?

सर्वे में मेट्रो की दूसरी सेवाओं को लेकर भी यात्रियों ने अपनी राय दी। उपलब्धता और पहुंच के मामले में कुल 1,080 प्रतिक्रियाएं मिलीं। इनमें से 759 लोगों ने सेवाओं को बेहतरीन, बहुत अच्छा या अच्छा बताया, जबकि 169 ने सुधार की जरूरत बताई।

यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए 1,028 प्रतिक्रियाएं मिलीं। इनमें 709 लोगों ने सकारात्मक रेटिंग दी, जबकि 165 ने सुधार की मांग की। सूचना सेवाओं को लेकर 998 लोगों ने जवाब दिया। इनमें 739 ने इन्हें अच्छा या उससे बेहतर बताया, जबकि 100 लोगों ने सुधार की जरूरत बताई।

इसी तरह, सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर 971 प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें 696 लोगों ने सकारात्मक रेटिंग दी और 128 ने सुधार की बात कही। ग्राहक सेवा को लेकर 957 लोगों ने अपनी राय दी। इनमें 671 लोगों ने इसे अच्छा या उससे बेहतर बताया, जबकि 125 ने सुधार की जरूरत जताई। सुरक्षा, संरक्षा और आराम के मामले में 941 प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें 632 सकारात्मक थीं और 141 लोगों ने सुधार की मांग की।

टिकट काउंटर और सुरक्षा जांच से कितने संतुष्ट हैं यात्री?

मेट्रो स्टेशनों पर टिकट ऑफिस मशीन (TOM) ऑपरेटरों की सेवाओं को लेकर भी यात्रियों से फीडबैक लिया गया। 142 लोगों ने इनकी सेवाओं को बेहतरीन, 212 ने बहुत अच्छा और 217 ने अच्छा बताया। वहीं, 151 लोगों ने इनमें सुधार की जरूरत जताई। इसके अलावा 99 यात्रियों ने कहा कि उन्हें TOM ऑपरेटरों की सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी।

सुरक्षा के मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों को यात्रियों से अच्छी रेटिंग मिली। बैगेज स्कैनिंग और सुरक्षा जांच की सुविधा को 314 लोगों ने बेहतरीन, 259 ने बहुत अच्छा और 173 ने अच्छा बताया। हालांकि, 110 यात्रियों ने सुरक्षा जांच की व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी बताई। वहीं, तीन लोगों को इस सेवा के बारे में जानकारी नहीं थी।

क्या कहता है सर्वे?

DMRC के कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे 2026 से पता चलता है कि दिल्ली मेट्रो की कई सेवाओं से यात्री संतुष्ट हैं, लेकिन स्टेशनों के बाहर साफ-सफाई, टॉयलेट की सुविधाएं और पीक आवर्स में ट्रेनों की भीड़ अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। खास बात यह है कि करीब 1,000 यात्रियों ने व्यस्त समय में ट्रेनों में ओवरक्राउडिंग की बात कही है। ऐसे में यात्रियों की इन शिकायतों को दूर करना DMRC के लिए अहम होगा।

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फरवरी 2025 में एक परिवार ने वंदे भारत ट्रेन से अपनी सफर रद्द कर दिया था। परिवार के तीन सदस्यों ने तत्काल टिकट बुक किए थे लेकिन इनमें से सिर्फ एक टिकट ही कन्फर्म हुआ था। इसके बाद परिवार ने ट्रेन से सफर नहीं करने का फैसला किया और टिकट का रिफंड मांगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।