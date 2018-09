प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार के खिलाफ विमान में नारे लगाने वाली सोफिया को द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का समर्थन मिला है। तूतीकोरिन हवाईअड्डे पर गिरफ्तार होने वाली युवती को जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार से मंगलवार को उसके खिलाफ दाखिल मामले को वापस लेने का आग्रह किया है। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अन्नाद्रमुक सरकार को न केवल सोफिया के खिलाफ दाखिल मामले को वापस लेना चाहिए बल्कि भाजपा के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उसके परिवार को धमकाया है और जिसकी उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई है।

स्टालिन ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। स्टालिन ने कहा, ‘तमिलनाडु सरकार ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ गैर लोकतांत्रिक एक्शन लिया है, जो कि निंदा के लायक है। उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगर हर कोई ऐसा कहने लगेगा तो आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? मैं खुद भी यह बात कहूंगा, ‘फासिस्ट भाजपा गवर्नमेंट डाउन, डाउन’।’

Watch | Tamil Nadu BJP chief Tamilisai Soundararajan asks Lois Sofia, 28, "How can you shout like that?"https://t.co/pJ1m6YpUY4 pic.twitter.com/bFKaE13c1P

— The Indian Express (@IndianExpress) September 4, 2018