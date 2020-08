कनिमोझी ने फिर उठाया ‘हिंदी थोपने’ का मुद्दाः बेविनार में सचिव बोले थे- जिसे नहीं आती है हिंदी, वह जा सकता है; AYUSH मंत्री से की शिकायत

डीएमके सांसद कनिमोझी ने आयुष मंत्रालय के सचिव पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने सचिव को बर्खास्त करने की भी मांग की है। दरअसल, उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने एक वेबिनार के दौरान जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उन्हें वेबिनार छोड़कर जाने के लिए कह दिया था।

कोटेचा के इसी बयान को लेकर कनिमोझी ने निंदा की है और कैबिनेट मंत्री श्रीपद नायक को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कनिमोझी ने कहा कि कोटेचा का बयान हिंदी थोपने जैसा है और यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सचिव राजेश कोटेचा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। गैर हिंदी बोलने वालों को यह रवैया कब तक बर्दाश्त करना होगा?

During an AYUSH ministry webinar, it has been reported that Union Secretary told non-Hindi speaking participants to leave if they didn’t understand Hindi & continued to speak in Hindi: DMK MP Kanimozhi writes to AYUSH minister Shripad Naik; Also asks for enquiry into the matter pic.twitter.com/cpijZR4gVC

