DMK on SIR Proccess: तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। शनिवार को अन्ना अरिवालयम स्थित पार्टी मुख्यालय के मुरसोली मारन सभागार में आयोजित DMK संसदीय दल की उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तत्काल हटाने और उनके आचरण की उचित जांच कराने की मांग से जुड़ा एक कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

DMK के इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) अभियान के जरिए देश भर में बड़े पैमाने पर वैध और वास्तविक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

जनादेश के खिलाफ है SIR की प्रक्रिया

DMK ने दावा किया कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। बैठक की अध्यक्षता DMK के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की, जिसमें पार्टी के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने हिस्सा लिया।

DMK की बैठक में यह रेखांकित किया गया कि पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन इस अभियान के खिलाफ शुरुआत से ही सबसे मुखर आवाज रहे हैं। जब बिहार में सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) लागू किया गया और मतदाता सूची से नाम गायब होने की खबरें आईं, तब जुलाई 2025 में स्टालिन ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। उन्होंने बिहार में आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में भी हिस्सा लिया था, जहा उनके साथ DMK संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि भी मौजूद थीं।

SIR का विस्तार और मौसम संबंधी व्यावहारिक चुनौतियां

जब चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR अभियान का विस्तार किया, तो स्टालिन ने इसे केंद्र की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। DMK का तर्क है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में, जब तमिलनाडु और दक्षिण भारत में भारी मानसून और प्रमुख त्योहारों का समय होता है, तब ऐसा जटिल अभियान चलाना प्रशासनिक और व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव और अनुचित है। DMK के सांसदों ने संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है।

बिहार चुनाव परिणामों के बाद स्टालिन का कड़ा रुख

प्रस्ताव में 15 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन द्वारा दिए गए ऐतिहासिक बयान का भी उल्लेख किया गया। स्टालिन ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे और कांग्रेस के कड़े रुख जैसी अंदरूनी चुनौतियां थीं, लेकिन ये राजनीतिक वजहें चुनाव आयोग की कथित गंभीर गलतियों और लापरवाही को कतई सही नहीं ठहरा सकतीं। उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों के कारण चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ पहुँचा है।

CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने की पुरजोर मांग

बैठक में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार, DMK ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अन्य दो सदस्यों के विरोध के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा फैसले लेकर इस विवादित अभियान की अगुआई की। पार्टी ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को संविधान की अनदेखी करने, अधिकारों का उल्लंघन करने और एकतरफा काम करने के कारण पद से हटाकर निष्पक्ष जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही DMK ने इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को भी अपना पूर्ण समर्थन दिया।

कांग्रेस और विजय की पार्टी TVK के ‘दोहरे रवैये’ की तीखी निंदा

अपने तीसरे प्रस्ताव में DMK ने अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस और अभिनेता विजय की नवगठित पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) के स्टैंड पर तीखा हमला बोला। DMK ने कांग्रेस के दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर SIR का विरोध करना और केरल व तमिलनाडु में इस पर चुप रहना पूरी तरह से राजनीतिक पाखंड है। यदि SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियां हैं, तो वह देश के हर राज्य के लिए समान रूप से चिंता का विषय होनी चाहिए।

‘परदे के पीछे की राजनीति’

DMK ने टीवीके (TVK) और उसके प्रमुख विजय के रुख पर भी कड़े सवाल खड़े किए। प्रस्ताव में कहा गया कि कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शनों में विजय के साथ एक मंच साझा करने वाले लोकतांत्रिक दल भी अब यह पूछ रहे हैं कि विजय ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ या ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर अब तक एक शब्द क्यों नहीं बोला है।

DMK ने दावा किया कि जनता सब देख रही है और जल्द ही परदे के पीछे चल रहे राजनीतिक सौदों का पर्दाफाश होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और TVK को चेतावनी दी कि वे DMK को उकसाकर राजनीतिक टकराव न बढ़ाएं।

राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन

अपने चौथे और अंतिम ऐतिहासिक प्रस्ताव में DMK संसदीय दल ने यह संकल्प लिया कि पार्टी के सभी सांसद एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में जल्द ही भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और एक औपचारिक ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में दो प्रमुख चुनावी सुधारों की मांग की जाएगी।

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