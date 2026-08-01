द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) ने कहा है कि वह विपक्ष का हिस्सा तो है लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हर सुबह होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया है।

डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, “हम विपक्ष के साथ हैं। लेकिन हम न तो कांग्रेस के साथ हैं और न ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं क्योंकि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। फिर भी हम कई मुद्दों पर सरकार का विरोध करते रहे हैं। हमने हमेशा NEET का विरोध किया है और हम इसे खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका और उद्देश्य पूरी तरह से तमिलनाडु के हितों के लिए है।”

दयानिधि मारन के इस ताजा बयान के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश

बीजेपी पर निशाना साधते हुए मारन ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम पर विधेयक लाकर लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया की स्थिति देखिए, भारत तेल की कीमतों के भारी दबाव का सामना कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है लेकिन कांग्रेस इन सही मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं कर रही है। वे बीजेपी की मदद कर रहे हैं।”

एफसीआरए संशोधन विधेयक का करेंगे विरोध

डीएमके सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। दयानिधि मारन ने कहा, “एफसीआरए विधेयक बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने की कोशिश है। डीएमके इस विधेयक का विरोध करेगी।”

कांग्रेस और डीएमके लंबे वक्त तक यूपीए गठबंधन का हिस्सा रहे और साल 2004 से ही दोनों ने कई बार लोकसभा और तमिलनाडु का विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन इसी साल हुए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद दोनों दलों के रिश्तों में खटास आने लगी थी।

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया तो दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। अब डीएमके ने स्पष्ट कहा है कि उसका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है।

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भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।