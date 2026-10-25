Karnataka Politics: कर्नाटक में कांग्रेस ने जून 2026 में सरकार में बड़ा बदलाव किया था। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद सिद्धारमैया से हटाकर डीके शिवकुमार को दी थी। सरकार में परिवर्तन के चार महीने हो चुके हैं लेकिन पूर्व सीएम सिद्धारमैया का कथित स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा कांग्रेस के लिए समस्या बनता जा रहा है।

पूर्व सीएम सिद्धारमैया और उनके बेटे यतींद्र… दोनों ने अब खुले तौर पर “फेक स्टिंग वीडियो” पर निशाना साधा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के बड़े नेता की इमेज खराब करने के लिए बनाया गया था। यतींद्र फिलहाल डीके शिवकुमार की सरकार में मंत्री हैं।

स्टिंग में शामिल थे कांग्रेसी?

सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि 2023 में पावर टीवी के MD राकेश शेट्टी द्वारा इस कथित स्टिंग वीडियो को फिल्माने में कांग्रेस के कुछ अंदरूनी लोग कथित तौर पर शामिल थे। ये वीडियो पिछले महीने सोशल मीडिया और कुछ लोकल टीवी चैनलों ब्रॉडकास्ट हो गया था।

डीके शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले राकेश शेट्टी को बेंगलुरु की एक लोकल कोर्ट ने शहर की पुलिस के पूछताछ के लिए बुलाने के बाद अंतरिम ज़मानत दे दी है। यतींद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने एक महिला कांग्रेस वर्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह 2023 के विधानसभा चुनाव में पुत्तूर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट चाहती थी।

सिद्धारमैया इस स्टिंग ऑपरेशन से परेशान

यतींद्र ने कहा कि उनके पिता इस घटना से परेशान हैं। उन्होंने कहा, “पब्लिक लाइफ में 40 साल के बाद भी उन पर कोई दाग नहीं लगा है और यह उनके पॉलिटिकल करियर के आखिर में हुआ है, वे स्वाभाविक रूप से परेशान हैं। हालांकि, सच हमारे साथ है और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जांच से सच सामने आ जाएगा।”

कांग्रेस का असंतोष

विपक्षी बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस ने स्टिंग वीडियो विवाद को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष को और भड़काना शुरू कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि अतीत में डीके शिवकुमार पर ही आरोप लगे थे कि बीजेपी के मंत्री रमेश जारकीहोली की कुर्सी छीनने वाले एक सेक्स स्टिंग ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका थी।

JD(S) नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा, “सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया था। इसके पीछे के लोगों ने कांग्रेस हाईकमान को भी गुमराह किया।” उन्होंने डीके शिवकुमार को कर्नाटक में “स्टिंग का किंग” कहा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में अपने साथी कैबिनेट मंत्रियों को स्टिंग ऑपरेशन की चेतावनी दी थी, क्योंकि इसके जरिए उनकी सरकार की छवि खराब की जा सकती है।”

मीटिंग में मेटा ग्लास से स्टिंग

जब कुमारस्वामी ने कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को गलत तरीके से पेश किया, तो स्टिंग विवाद बढ़ गया। शिवकुमार ने एक लोकल कन्नड़ टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें भी एक अनजान बिजनेसमैन के संदिग्ध स्टिंग के लिए टारगेट किया गया था, जो उनके साथ मीटिंग के लिए मेटा ग्लास पहनकर आया था। कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की।

डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के गुटों के बीच दरार बढ़ाने की कोशिश में कुमारस्वामी ने स्टिंग मामले का पूरा फ़ायदा उठाया है। सिद्धारमैया के लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने उनसे इस बारे में बोलने को कहा है ताकि अफ़वाहों और इशारों से उनके कैरेक्टर को नुकसान न पहुंचाया जा सके।

सिद्धारमैया बोले- कोई किसी के लिए नहीं खड़ा

कुमारस्वामी के सपोर्ट के ऑफर पर सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा, “कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है। किसी को मेरे लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों और पूरे राज्य को सच पता होना चाहिए। मुझे इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए। सच सामने आने दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हमें यह जानना है कि इस साज़िश के पीछे कौन है।”

जेडीएस के लोगों के खिलाफ जांच

एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि सिद्धारमैया के 6 अक्टूबर को बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने JD(S) सोशल मीडिया यूनिट के दो वर्कर्स, शंकर और मोहन की जांच शुरू कर दी है। पिछले हफ़्ते, कुमारस्वामी ने राकेश शेट्टी की गिरफ़्तारी के लिए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और कर्नाटक के पुलिस डायरेक्टर जनरल के दफ़्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया था।

यह विरोध तब हुआ जब नए बने कर्नाटक हनी ट्रैप YouTube चैनल पर कथित स्टिंग वीडियो अपलोड करने की शुरुआती पुलिस जांच में इसमें JD(S) की सोशल मीडिया टीम की संभावित भूमिका की ओर इशारा किया गया था। कुमारस्वामी ने इस मामले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की भी धमकी दी है।

सिद्घारमैया में अपनी शिकायत में क्या कहा?

सिद्धारमैया ने 6 अक्टूबर को पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें कर्नाटक हनी ट्रैप चैनल के अनजान क्रिएटर्स को कथित स्टिंग वीडियो फैलाने का आरोपी बताया गया है। सिद्धारमैया की शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में कहा गया है, “27-09-2026 को, कुछ अनजान लोगों ने YouTube चैनल पर शिकायत करने वाले के खिलाफ झूठे, गलत इरादे से… आरोप लगाए, चुपके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक (गुप्त) वीडियो बनाया, उस वीडियो को YouTube पर पब्लिश किया और उसे सबके सामने फैलाया, जिससे शिकायत करने वाले की इज्ज़त और जान को नुकसान हुआ, और उन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए जिन्होंने गलत इरादे से इसे बनाया और YouTube पर फैलाया।”

कोर्ट ने लगा दी थी रोक

13 अक्टूबर को, बेंगलुरु की एक लोकल कोर्ट ने सिद्धारमैया की अर्जी पर “फेक स्टिंग वीडियो” के ब्रॉडकास्ट और पब्लिकेशन पर टेम्पररी रोक लगाते हुए कहा, “रिकॉर्डिंग में दो आदमी और एक औरत को एक सीक्रेट या हिडन-कैमरा बातचीत के तौर पर दिखाया गया है। औरत से कई सवाल पूछे गए ताकि वह साल 2011 या उसके आस-पास की एक कही जा रही घटना से जुड़े गंभीर आरोप लगा सके।”

अपनी अर्जी में, सिद्धारमैया ने कहा: “बहुत ज़्यादा देरी, पूछताछ का तरीका, हिडन-कैमरा प्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल कैप्शन, जिसके बाद अचानक डिजिटल पब्लिकेशन हुआ, यह दिखाता है कि मेरी रेप्युटेशन और पॉलिटिकल स्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए एक सोची-समझी और गलत इरादे से बनाया गया प्लान था।”

कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के एक दावे ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है। दरअसल, सोमवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह दावा किया कि अगर राज्य में अभी चुनाव की घोषणा हो जाए, तो कई कैबिनेट मंत्रियों समेत कांग्रेस के 25 विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। पढ़िए पूरी खबर…