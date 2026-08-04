Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक की मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार के चलते कुछ विधायक नाराज हैं। वे लगातार इस्तीफे तक की धमकियां दे रहे हैं। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा दिया जाएगा तो वे तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेंगे।

दरअसल, मीडिया से बातचीत में डीके शिवकुमार ने कहा, “इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। विधायक कांग्रेस पार्टी में ही अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।”

याद दिलाया धर्म सिंह का कार्यकाल

डीके शिवकुमार ने याद दिलाया कि धर्म सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल और सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, और कहा कि उस समय वह भी इस्तीफा दे सकते थे। उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें भी अतीत में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, और पूछा कि क्या तब उन्होंने धैर्य नहीं रखा था?

अलग-अलग पदों पर मिलेगा काम करने का मौका

मुख्यमंत्री ने शिवकुमार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को विभिन्न बोर्डों और निगमों में सेवा करने के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में बोर्डों और निगमों के नए अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी।

विधायकों ने जताई थी नाराजगी

बता दें कि डीके शिवकुमार ने यह टिप्पणी कांग्रेस विधायकों यशवंतरायगौड़ा पाटिल, बेलूर गोपालकृष्ण और बीके संगमेश्वर द्वारा घोषित इस्तीफे के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में थी।

इसके अलावा ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि कोलार और चिक्कबल्लापुर के विधायक सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं क्योंकि जिले से कोई भी विधायक कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है।

मंत्रिमंडल विस्तार और शुरू हो गई आंतरिक कलह

कर्नाटक कांग्रेस में 19 मंत्री पदों को भरने का निर्णय होने के बाद कांग्रेस के भीतर लगातार विधायकों में असंतोष दिख रहा था। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र हितनाल, प्रिया कृष्णा, तनवीर सैत, लक्ष्मी हेब्बलकर और अन्य सहित कई विधायकों के समर्थकों ने इस फैसले के प्रति अपनी असंतोष व्यक्त करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया।

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