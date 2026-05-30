कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलुरु में हो रही विधायक दल की बैठक में पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में वे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। शाम चार बजे यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में नए मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो रही है।

इधर सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद उनके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों से है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के पहले हफ्ते में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

किस दिन होगा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह?

खबरों के मुताबिक, डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे लेकर अभी बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें उनके औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुने जाने की उम्मीद है। इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे शामिल होने पहुंच गए हैं। साथ ही सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र भी पहुंच गए हैं।

कार्यकर्ता कर रहे अपने नेता को डिप्टी सीएम बनाने की मांग

इधर दलित समुदाय के नेताओं ने शनिवार को केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि पूर्व मंत्री के.एच. मुनियप्पा को राज्य का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। जानकारी दे दें कि सिद्धारमैया के बेटे के नाम भी डिप्टी सीएम की रेस में है।

इधर सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र CLP मीटिंग के लिए विधान सौध पहुंचे। उन्होंने कहा, “हम CLP मीटिंग में शामिल होने आए हैं। मीटिंग का एजेंडा लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है। हम पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।” जब उनसे पूछा गया कि क्या वह डिप्टी CM बनेंगे, तो उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता।”

डिप्टी सीएम को लेकर भी हुई चर्चा

हालांकि अभी औपचारिक तौर पर अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शुक्रवार को हुई चर्चाओं में सिद्धारमैया की भविष्य की भूमिका और शिवकुमार के सीएम बनने और उनकी सरकार में नए उपमुख्यमंत्रियों की संख्या बड़े मुद्दे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस पहले के चार उपमुख्यमंत्रियों के बजाय इनकी संख्या को दो तक सीमित करने पर विचार कर रही थी।

कर्नाटक अध्यक्ष के नाम पर चर्चा

बैठक में प्रदेश अक्ष्यक्ष के नाम पर चर्चा की जा रही है क्योंकि अभी तक डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। इस बारे में कर्नाटक के मंत्री MC सुधाकर ने कहा, “हाई कमान जो भी फ़ैसला करेगा, हम उसे मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अभी डीके शिवकुमार KPCC अध्यक्ष हैं, और जब यह पद खाली होगा, तो पार्टी का हाई कमान शायद कोई फ़ैसला लेगा। अभी सतीश जारकीहोली इस दौड़ में सबसे आगे हैं।”

कांग्रेस के आलाकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ इसी सप्ताह में दिल्ली में एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सिद्धारमैया से इस्तीफा देने को कहा गया। गुरुवार को इस्तीफा देने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आगे कहा कि वह राज्य की सेवा करना चाहते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है।