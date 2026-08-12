कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों को विभाग का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बी.जेड. ज़मीर अहमद खान को आवास विभाग, के.एच. मुनियप्पा को समाज कल्याण, यू.टी. खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और एम.बी. पाटिल को वाणिज्य और उद्योग विभाग सौंपा गया है।

कर्नाटक सरकार का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कुछ पुराने मंत्री नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद नाराज चल रहे हैं।

एक भी महिला विधायक शामिल नहीं

बीते सोमवार को दिल्ली से बेंगलुरु लौटने के बाद, डीके शिवकुमार ने कहा था कि राज्य सरकार मॉनसून सत्र के बाद फेरबदल पर विचार करेगी, जिसमें एक महिला मंत्री को शामिल करना भी शामिल होगा। हाल में इस मामले तूल पकड़ा था, जिसे लेकर कहा गया था कि कांग्रेस हाईकमान से बात करके इस पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन आज पोर्टफोलियो बंटवारा तय कर दिया गया।

रामलिंगा रेड्डी को मिला यह विभाग

कर्नाटक कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग सौंपा गया है। साथ ही लक्ष्मण सावदी को कोऑपरेशन कृषि (कृषि विपणन विभाग छोड़कर), रुद्रप्पा मनप्पा लमानी को शुगर और टेक्सटाइल्स विभाग का प्रभार सौंपा गया है। जानकारी दे दें कि कर्नाटक गृह विभाग पहले ही मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के पास है।

Karnataka Cabinet Portfolios | Chief Minister DK Shivakumar keeps Finance, Cabinet Affairs, Personnel and Administrative Reforms, Intelligence, Information, Law, Justice and Human Rights, Parliamentary Affairs, Legislation and Agriculture Marketing, along with unallocated… pic.twitter.com/xTqaEERjwI — ANI (@ANI) August 12, 2026

शिवकुमार के पास 10 से अधिक विभाग

इसके अलावा उन्होंने खुद के पास 10 से विभाग रखे हैं। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने पास वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, खुफिया विभाग, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय मामले, विधायी कार्य और कृषि विपणन के साथ-साथ वे विभाग भी रखें हैं जो किसी को नहीं सौंपे गए हैं।

अन्य पोर्टफोलियो

शिवराज तंगदागी- पिछड़ा वर्ग कल्याण; कन्नड़ और संस्कृति

टी रघुमूर्ति- एसटी कल्याण

डॉ. अजय सिंह- लघु सिंचाई; विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चेलुवरयास्वामी- बड़ी और मध्यम सिंचाई

मधु बंगारप्पा- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

बसवराज राया रेड्डी- उच्च शिक्षा

शिवलिंगे गौड़ा- आबकारी

पुत्तरंगा शेट्टी- पशुपालन और रेशम उत्पादन

विजयानंद कशप्पनवर- लघु उद्योग; सार्वजनिक उद्यम

संतोष लाड- श्रम और रोजगार

के एस बसवंथप्पा- मुज़राई; मत्स्य पालन; बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग

एस एस मल्लिकार्जुन- खान और भूविज्ञान; बागवानी

रिज़वान अरशद- खाद्य और नागरिक आपूर्ति; उपभोक्ता मामले

नरेंद्र स्वामी- कृषि

एच सी बालकृष्ण- नगरपालिका प्रशासन

बी नागेंद्र- योजना और सांख्यिकी

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कर्नाटक में तीन अगस्त को 19 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग आवंटन नहीं किया गया है। इस कैबिनेट फेरबदल के दौरान कई नेताओं के नाराज रहने की भी खबरें सामने आईं, ऐसे में अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन नेताओं से मिलना जारी रखा है, जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस मंत्रिमंडल में कोई महिला न होने के कारण भी आलोचना हो रही है। इसी बीत मुख्यमंत्री हाईकमान से बात करने दिल्ली पहुंचे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें