Diwali: कारगिल पहुंचे पीएम मोदी, जवानों के साथ मनाएंगे दीवाली

पिछले वर्ष 4 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर के नौशेरा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जवानों के साथ दीवाली मनाई थी।

पीएम मोदी कारगिल में (फोटो सोर्स: @PMOIndia)

