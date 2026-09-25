त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई और आसपास के स्टेशनों से 418 स्पेशल ट्रेन सेवाओं का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से महाराष्ट्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), पुणे, हडपसर और नागपुर समेत कई स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इन सेवाओं में दैनिक, साप्ताहिक और द्वि-साप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं।

मुंबई-गोरखपुर के बीच 64 स्पेशल ट्रेनें

मुंबई और गोरखपुर के बीच 64 स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 01079 CSMT से रोजाना रात 10:30 बजे चलेगी। यह सेवा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगी और तीसरे दिन सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 01080 गोरखपुर से रोजाना दोपहर 2:30 बजे चलेगी। यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक चलेगी और तीसरे दिन रात 12:40 बजे CSMT पहुंचेगी।

इन ट्रेनों का ठहराव दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद समेत कई स्टेशनों पर होगा।

मुंबई-चेन्नई के लिए AC स्पेशल ट्रेन

CSMT मुंबई और चेन्नई बीच के बीच 12 साप्ताहिक AC स्पेशल सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 01015 हर बुधवार रात 12:35 बजे CSMT से रवाना होगी। यह सेवा 14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक चलेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 01016 हर गुरुवार सुबह 4 बजे चेन्नई बीच से चलेगी और 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। इस रूट पर पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, मंत्रालयम रोड, गुंतकल, कडपा, रेणिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर प्रमुख ठहराव होंगे।

मुंबई-बेंगलुरु के बीच भी अतिरिक्त ट्रेनें

मुंबई और बेंगलुरु के बीच 14 साप्ताहिक AC स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन नंबर 01013 हर शनिवार CSMT से रवाना होगी और यह सेवा 10 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक चलेगी।

वापसी की ट्रेन नंबर 01014 हर रविवार SMVT बेंगलुरु से मुंबई के लिए चलेगी। यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान पुणे, सातारा, कराड, सांगली, मिरज, बेलगावी, धारवाड़, हुबली, दावणगेरे और तुमकुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।

मुंबई-लातूर के बीच 26 स्पेशल सेवाएं

मुंबई और लातूर के बीच 26 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सेवाएं संचालित होंगी। ये ट्रेनें 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक चलेंगी।

ट्रेन नंबर 01105 CSMT से हर मंगलवार और गुरुवार रात 12:35 बजे रवाना होगी। वहीं ट्रेन नंबर 01106 लातूर से इन्हीं दिनों शाम 4:30 बजे मुंबई के लिए चलेगी।

मुंबई-नागपुर के बीच 12 सुपरफास्ट स्पेशल

CSMT और नागपुर के बीच 12 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 02139 हर शनिवार CSMT से चलेगी और इसकी सेवा 17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक होगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 02140 हर रविवार नागपुर से चलेगी और 18 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। इस रूट पर नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा प्रमुख ठहराव होंगे।

मुंबई-कोल्हापुर के बीच 12 साप्ताहिक ट्रेनें

CSMT मुंबई और कोल्हापुर के बीच 12 साप्ताहिक स्पेशल सेवाएं चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें हर गुरुवार चलेंगी और सेवा अवधि 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक रहेगी।

इनका ठहराव पुणे, जेजुरी, सातारा, कराड, सांगली, मिरज और हातकणंगले समेत कई स्टेशनों पर होगा।

LTT-मऊ और LTT-बनारस के लिए भी स्पेशल ट्रेन

उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध होंगी। रेलवे LTT और मऊ के बीच 24 द्वि-साप्ताहिक सेवाएं चलाएगा। ट्रेन नंबर 01123 LTT से हर शुक्रवार और रविवार रवाना होगी, जबकि ट्रेन नंबर 01124 मऊ से हर रविवार और मंगलवार चलेगी।

इसके अलावा LTT-बनारस के बीच 24 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 01051 LTT से हर बुधवार और गुरुवार चलेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 01052 बनारस से हर गुरुवार और शुक्रवार रवाना होगी।

इन ट्रेनों के रूट में नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी और वाराणसी जैसे स्टेशन शामिल हैं।

हडपसर-गोरखपुर के बीच भी 64 ट्रेनें

हडपसर और गोरखपुर के बीच 64 दैनिक स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 01415 हडपसर से रोजाना सुबह 7:05 बजे चलेगी। यह सेवा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक संचालित होगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 01416 गोरखपुर से रोजाना शाम 5:30 बजे चलेगी और 17 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक सेवा देगी।

इस रूट पर अहिल्यानगर, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर और बस्ती समेत कई स्टेशन आएंगे।

मुंबई से केरल और गोवा के लिए भी अतिरिक्त ट्रेन

मध्य रेलवे LTT और तिरुवनंतपुरम नॉर्थ के बीच 12 साप्ताहिक स्पेशल सेवाएं चलाएगा। इन ट्रेनों से कोंकण और केरल रूट पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

ट्रेनें रत्नागिरी, कणकवली, मडगांव, कारवार, मंगलुरु, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, शोरनूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोल्लम और वर्कला जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरेंगी।

वहीं, LTT और मडगांव के बीच 14 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे गोवा जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

पुणे, हडपसर और नागपुर से भी कई स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के दौरान पुणे, हडपसर और नागपुर से भी अतिरिक्त ट्रेनें संचालित की जाएंगी। इनमें प्रमुख सेवाएं हैं:

कोल्हापुर-कलाबुरगी-कोल्हापुर: 64 सेवाएं, शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन

पुणे-न्यू अमरावती-पुणे: 12 साप्ताहिक AC स्पेशल सेवाएं

हडपसर-गाजीपुर सिटी-हडपसर: 24 द्वि-साप्ताहिक सेवाएं

नागपुर-हडपसर-नागपुर: 26 द्वि-साप्ताहिक सेवाएं

नागपुर-हडपसर-नागपुर: 14 साप्ताहिक सेवाएं

27 और 28 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

मध्य रेलवे के मुताबिक, सभी स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग एक साथ शुरू नहीं होगी। कई ट्रेनों की बुकिंग 27 सितंबर 2026 से, जबकि बाकी सेवाओं की बुकिंग 28 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

यात्री इन ट्रेनों के टिकट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर और IRCTC वेबसाइट के जरिए बुक कर सकेंगे। अनारक्षित कोच में यात्रा करने वाले यात्री UTS सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

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