दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स-मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में दर्ज FIR में नाम आने के बाद आदित्य ठाकरे का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने बुधवार को X पर की गई एक पोस्ट में अपना वर्जन रखा। उन्होंने कहा कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले और न ही उनसे कोई जान-पहचान थी।

आदित्य ठाकरे ने अपनी पोस्ट में कहा है कि उन्हें इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है और ऐसा सिर्फ राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। आदित्य ने कहा है कि पिछले 5-6 सालों में उनके चरित्र हनन की कोशिशें सबसे ज्यादा हुई हैं। हालांकि इस पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने किसी का नाम नहीं लिया।

FIR में आया आदित्य ठाकरे का नाम

बता दें कि CBI ने दो दिन पहले ही 2020 के इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज की थी और उस एफआईआर में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल था। आदित्य के अलावा भी कुछ अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम भी इस FIR में सामने आए थे जिनकी भूमिका की जांच की मांग की गई है। आदित्य ने इस केस से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है।

क्या कहा आदित्य ठाकरे ने?

आदित्य ने अपनी पोस्ट में लिखा है, “मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला, न ही मेरी उनसे कोई जान-पहचान थी। इस दुखद मामले से मेरा नाम लगातार जोड़ना कुछ लोगों द्वारा लगभग 6 सालों से जानबूझकर बिना सबूत के चरित्र हनन की कोशिश है, जिनके साफ राजनीतिक और निजी मकसद हैं।” आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, “बिना किसी गलत इरादे और राजनीतिक मकसद के चरित्र हनन के ऑफिशियल दोबारा जांच आगे बढ़ने दें।”

इन चेहरों के नाम भी FIR में दर्ज

दिशा सालियान मर्डर केस में दर्ज FIR में आदित्य ठाकरे के अलावा एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल है। इसके अलावा देर से हुए पोस्ट-मॉर्टम से जुड़े डॉक्टरों और स्टाफ के लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनकी भूमिका की जांच होनी है। FIR में कहा गया है कि इस केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और दूसरों ने साजिश और बाद में मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही संबंधित सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों पर भी केस के कागजात, फाइलें और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने या दबाने के आरोप हैं।

सुशांत से कुछ दिन पहले हुई थी दिशा की मौत

बता दें कि दिशा सालियन 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर मृत पाईं गई थीं। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में मिला था। पुलिस ने ADR रजिस्टर किया और जांच के बाद कहा कि सालियन की मौत सुसाइड से हुई। सतीश सालियन ने पिछले साल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

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