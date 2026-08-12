बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मिलने के एक दिन बाद भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दिल्ली और ढाका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ रचनात्मक तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा।”

बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था

भारत में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की टिप्पणियों से ढाका के नाराज होने के पांच दिन बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान ने सोमवार को दिनेश त्रिवेदी के साथ उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया था।

रविवार को त्रिवेदी ने रहमान और मोदी को जन-नेता बताया था और उम्मीद जताई थी कि अगर दोनों नेता मिलते हैं तो दोनों देशों के बीच के मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, “हम सभी उनका (रहमान) बहुत सम्मान करते हैं। वह दिल से बात करते हैं। मैंने कई बार उनके भाषण सुने हैं। वह जन-नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री (मोदी) भी। मुझे लगता है कि जब दो नेता मिलते हैं, तो कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। मुझे पूरा भरोसा है।” दोनों नेताओं के व्यक्तित्व का यह जिक्र अहम है, क्योंकि रहमान ने अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है। वह पहले ही चीन का दौरा कर चुके हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं।

त्रिवेदी ने बैठक को बताया था फलदायी

रहमान से मुलाकात के बाद त्रिवेदी ने बैठक को फलदायी बताया था और कहा था कि बांग्लादेश और भारत न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि सपने भी साझा करते हैं।

त्रिवेदी ने कहा, “हम आगे देख रहे हैं। हमारा निमंत्रण पहले से ही है। हमें उम्मीद है कि अगर दोनों नेता एक साथ मिलते हैं, तो चर्चा होगी। लोकतंत्र में मुद्दे तो होंगे ही। अगर कोई मुद्दा नहीं है तो वह लोकतंत्र नहीं है। लेकिन लोगों का एक ही मुद्दा है, और वह है अच्छे संबंध। अगर अच्छे संबंध हैं तो यह दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति है।”

उन्होंने सितंबर में ब्रिक्स नेताओं के आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रहमान को भारत के निमंत्रण का जिक्र करते हुए यह बात कही। बैठक के माहौल के बारे में त्रिवेदी ने कहा, “मैं कोई डिप्लोमैट नहीं हूं। यह जन-प्रतिनिधि और जन-प्रतिनिधि के बीच की मुलाकात जैसी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम मिले। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। वे बहुत अच्छे और विनम्र इंसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारी बातचीत लोगों के बीच आपसी संबंधों पर होगी।” उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे हल न किया जा सके। उन्होंने कहा, “मैं यह बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं।”

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पिछले हफ्ते दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मीडिया कार्यक्रम को लेकर हुए तनाव के बीच, उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ढाका समकक्ष तारिक रहमान के बीच होने वाली आगामी बैठक दोनों देशों के बीच के मुद्दों को सुलझा लेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…