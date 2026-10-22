दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के सभी फैंस के लिए बुरी खबर है, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को शहर में होने वाले कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया। लोगों ने इस शो के लिए टिकटें बुक कर लीं थी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा संबंधी अनुमति नहीं मिलने के बाद शो कैंसिल कर दिया गया है।

बुकमाईशो (BookMyShow) को लिखे एक पत्र में, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण जिला) के कार्यालय ने कहा, “महोदय, उपर्युक्त विषय पर 14.10.2026 को दिए गए आपके आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि 30.10.2026 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ‘दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर दिल्ली’ (Diljit Dosanjh’s Aura India Tour Delhi) के आयोजन के लिए आपके अनुरोध की हमारे कार्यालय द्वारा समीक्षा की गई है। सुरक्षा संबंधी विशिष्ट खतरों, मौजूदा त्योहारी सीजन के कारण सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं को देखते हुए आपके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

दिलजीत दोसांझ के ‘ऑरा टूर’ की घोषणा

दिलजीत दोसांझ अपना ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ भारत ला रहे हैं। इस टूर के तहत, पंजाबी गायक ने भारत में सात शो करने की घोषणा की है। दो हफ्ते पहले की गई अपनी पहली पोस्ट में, उन्होंने बताया था कि भारत में इस टूर की शुरुआत 1 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से होगी। इसके बाद यह टूर इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ जाएगा। इस टूर में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है, हालांकि शो की तारीख और जगह (वेन्यू) की जानकारी अभी प्रमोटर की ओर से नहीं दी गई है।