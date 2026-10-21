मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ निकाल रहे हैं। यह यात्रा उज्जैन से आरंभ हो चुकी है और यह अयोध्या तक जाएगी। इस बीच यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर और ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ब्राह्मणों से भी ज्यादा बुद्धिमान थे।

इस यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह का तर्क है कि सनातन धर्म को हिंदुत्व के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह अपनी इस यात्रा के जरिए हिंदू धार्मिक पहचान का प्रतिनिधित्व करने के भाजपा के दावे को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं।

सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में यात्रा के दौरान कहा, “सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं थी, बल्कि कर्म से थी।”

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: On Satya Sanatan Swabhiman Yatra, Congress leader Digvijaya Singh says, "… Sanatan Dharma is being misrepresented. The traditional varna system was based on karm, not birth. Dr BR Ambedkar’s intellect would have qualified him as a Brahmin. The… pic.twitter.com/UWDugpj7dz — ANI (@ANI) October 21, 2026

उन्होंने उदाहरण में बाबा साहब आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, “ब्राह्मणों से ज्यादा बुद्धिमान बाबा साहब आंबेडकर थे तो उनको तो कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सही सनातन धर्म का पालन करती है।”

70 दिनों तक चलेगी यात्रा

दिग्विजय सिंह का यह यात्रा 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और यह 70 दिनों तक चलेगी। इस कार्यक्रम की योजना कंप्यूटर बाबा और संत समाज के अन्य सदस्यों ने बनाई है। शुरुआत में उज्जैन जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, फिर संतों के प्रदर्शन के बाद उज्जैन कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इसके बाद प्रशासन ने अनुमति दी, हालांकि शर्त रखी गई कि हेलीकॉप्टर उज्जैन में शहर के भीतर नहीं उतरेगा।

इन 70 दिनों में दिग्विजय सिंह 960 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करेंगे जो अयोध्या के राम मंदिर में जाकर संपन्न होगी। इस यात्रा का उद्देश्य मंदिर में चढ़ावे में पारदर्शिता, मंदिरों के प्रबंधन और दान की चोरी के मामलों की निष्पक्ष जांच जैसे मुद्दों को उठाना है।