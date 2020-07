कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट को ब्लॉक किए जाने पर ट्विटर पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलना या लिखना संवेदनशील सामाग्री में आता है तो आप (ट्विटर) मेरे प्रति राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं जो सही नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं जिसे पांच बार सांसद चुना गया है और दो बार लोकसभा में चुना गया है और दो बार राज्यसभा से भी चुनकर भेजा गया हूं। मैं मध्य प्रदेश में मंत्री रहा हूं और दस साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं कोई आपत्तिजनक ट्वीट क्यों करूंगा?

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ट्विटर मेरे ट्वीट्स को यह कहते हुए ब्लॉक कर रहा है कि इसमें ‘संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री शामिल है’ वो भी बिना बताए कि मेरे ट्वीट में संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री क्या है? मुझे भारत के ट्विटर कंट्री हेड की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

Twitter has been blocking my tweets saying it “includes potentially sensitive content” such as these without telling me what is “potentially sensitive content” in my tweets? I need to have the response of Twitter Country Head of India. pic.twitter.com/OFvRnwwFNB

