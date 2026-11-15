अमेरिका में 30 साल तक श्रम अधिवक्ता के रूप में वकालत करने के बाद सेवानिवृत्त होकर भारत लौटे 62 वर्षीय अतुल तलवार साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपनी जीवनभर की जमापूंजी गंवा बैठे। खुद को सीबीआइ और एनआइए का अधिकारी बताने वाले जालसाजों ने उन्हें 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पहलगाम आतंकी हमले से संबंध होने का डर दिखाकर उनसे 3.80 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने नोएडा पुलिस और अमेरिकी जांच एजंसी एफबीआइ में भी शिकायत दर्ज कराई है।

अतुल तलवार वर्ष 1982 में महज 18 साल की उम्र में दिल्ली से न्यूयार्क गए थे। इसी साल सितंबर के मध्य में सेवानिवृत्त होकर भारत लौटे थे। उनकी योजना जनवरी तक नोएडा स्थित अपनी दिवंगत मां के घर का सौंदर्यीकरण कराकर यहीं बसने की थी। मामले की शुरुआत 16 अक्तूबर को हुई, जब उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई के कोलाबा थाने का पुलिसकर्मी बताते हुए दावा किया कि उनका आधार कार्ड पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है।

साथ ही कहा कि उनके नाम से खुले केनरा बैंक खाते से आतंकियों को 53 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और इसके बदले उन्हें पांच करोड़ रुपए कमीशन मिला है। जालसाजों ने वाट्सएप पर सीबीआइ के सहायक निदेशक के नाम से एक गोपनीयता समझौता भेजा और उन्हें 24 घंटे आडियो-वीडियो काल की निगरानी में रखा।

खुद को बेगुनाह साबित करने के नाम पर ठगों ने अतुल तलवार से उनकी 98 फीसद संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से सत्यापित कराने को कहा। 19 अक्तूबर को उनसे नए फोन और अमेरिकी नंबर से वाट्सएप खाता बनवाया गया। इसके बाद 21 अक्तूबर को उन्हें एक्सिस बैंक भेजकर 10-10 लाख रुपए की दो एफडी तुड़वाई गर्इं और रकम दुर्गा इंजीनियरिंग वर्कशाप नाम के खाते में डलवाए गए।

इसके बाद जालसाजों ने उनके अमेरिकी बैंक खातों को निशाना बनाया। बेटी के साथ संयुक्त खाता होने के कारण उसे छोड़ दिया, ताकि किसी को ठगी की भनक न लगे। हालांकि, सिटीबैंक स्थित उनके खाते से करीब 3.80 लाख डालर निकलवा लिए गए। कर कटौती के बाद बची 2.40 लाख डालर की रकम में से 2.30 लाख डालर पहले काइनबेस एप में जमा कराए गए। इसके बाद इसे एथेरियम क्रिप्टोकरंसी में बदलकर ठगों के डिजिटल वालेट में डलवा लिया गया।

करीब 15 दिनों तक ठगों के नियंत्रण में रहने के बाद अतुल तलवार को एक दोस्त की मां के निधन पर गुरुग्राम जाने की अनुमति मिली। छह नवंबर की रात अचानक ठगों का फोन कट गया। अपने पैसे आरबीआइ के पास सुरक्षित समझ रहे तलवार ने जब दस से ज्यादा बार काल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। नोएडा पुलिस के मुताबिक, भारतीय बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए गए 18 लाख रुपए में से चार लाख रुपए एक फर्जी खाते में फ्रीज कराए गए हैं। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

क्या है डिजिटल अरेस्ट? भारतीयों ने इसकी वजह से 4 महीनों में गंवाए 120 करोड़

ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए आए दिन लोगों को करोड़ों रुपये की चपत लगाई जा रही है, जिसके चलते साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। इन डिजिटल फ्रॉड करने वाले अपराधियों ने नया तरीका डिजिटल अरेस्ट का निकाला है, जिसमें ये अधिकारी बनकर भोले-भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अलग-अलग तरह के डर दिखाकर उनसे लाखों करोड़ रुपये वसूल लेते हैं। इसको लेकर अब पीएम मोदी ने भी अब चिंता जताई है, और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। पढ़ें पूरी खबर।