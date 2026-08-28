महायुति सरकार द्वारा ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता से निपटने के तरीके ने सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगियों – भाजपा और शिवसेना – के बीच मतभेद उजागर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने समझौतावादी रुख अपनाते हुए चालकों को बुनियादी मराठी सीखने के लिए एक और साल का समय दिया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब शिवसेना के नेता, खास तौर पर परिवहन विभाग संभाल रहे पार्टी के मंत्री प्रताप सरनाईक, मराठी सीखने की अनिवार्यता और इसे लागू किए जाने की जरूरत का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते रहे हैं।

फड़नवीस के फैसले का समय भी महत्वपूर्ण है। यह फैसला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बोरीवली में 20 हजार ऐसे चालकों को प्रमाणपत्र दिए जाने के एक दिन बाद आया, जिन्होंने मराठी भाषा का प्रशिक्षण पूरा किया था। शिंदे ने गैर-मराठी भाषी चालकों को मराठी सीखने के लिए प्रोत्साहित करने वाले अभियान के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी।

सूत्रों ने कहा, “समय महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा धीरे-धीरे इस बात की प्रतिस्पर्धा में बदल रहा था कि मराठी के सबसे बड़े समर्थक के रूप में किसे देखा जाता है। शिंदे ने अभी-अभी इस अभियान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा ने ध्यान लागू करने की प्रक्रिया से हटाकर चालकों को मराठी सीखने के लिए समय देने पर केंद्रित कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री के रुख को दरकिनार करते हुए यह फैसला लिया, क्योंकि लागू करने से संबंधित सरकारी अधिसूचना परिवहन मंत्री ने ही जारी की थी।”

पर्यवेक्षकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम उस मुद्दे को शांत करने की कोशिश भी है, जिसको लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू होने लगे थे, जबकि मराठी की व्यापक अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। इससे शिवसेना के भीतर भी यह सवाल उठ रहा है कि इस मुद्दे की अगुवाई करने और इसका राजनीतिक श्रेय लेने का अधिकार आखिर किसके पास है।

फड़नवीस ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि चालक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता हाजी अशरफ के माध्यम से उनसे मुलाकात की थी। अशरफ सरकार के सामने ऑटो और टैक्सी चालकों की ओर से पक्ष रख रहे थे। प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था।

सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फड़नवीस ने कहा, “उनकी मांग थी कि चालकों की उम्र अलग-अलग है और उनकी शैक्षणिक तथा पेशेवर पृष्ठभूमि में काफी अंतर है। इतने कम समय में उनके लिए मराठी सीखना मुश्किल है। इसलिए उन्हें एक साल का समय दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है।”

उन्होंने कहा कि सरकार चालकों की मदद के लिए कक्षाओं की व्यवस्था करेगी और ऐसी अध्ययन सामग्री तैयार करेगी, जिससे वे बुनियादी मराठी सीख सकें।

सरनाईक ने ‘स्वीकार’ किया फैसला

सरनाईक ने फड़नवीस के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री को शिवसेना द्वारा चलाए जा रहे मराठी सीखने के अभियान की जानकारी थी।

मंत्री ने दावा किया कि 105 दिनों में करीब 1.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक मराठी सीख चुके हैं। इससे संकेत मिलता है कि समयसीमा बढ़ाने का फैसला उनके विभाग की ओर से नहीं आया था।

सरनाईक ने कहा, “हमने 1989 के नियम को लागू होने के लिए 36 साल इंतजार किया है, इसलिए एक साल और इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक साल बाद समय बढ़ाने की कोई और मांग नहीं होनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में कारोबार करना चाहते हैं तो आपको मराठी बोलनी होगी।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य चालकों के बैज या लाइसेंस रद्द करके उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करना नहीं है। उन्होंने कहा, “यह ऐसी सरकार है जो रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है।”

शिवसेना के लिए क्यों अहम है मराठी

शिवसेना के लिए मराठी सिर्फ एक सरकारी नीति का विषय नहीं है। यह पार्टी के इतिहास और उसकी राजनीतिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। इससे पहले उन्होंने ‘मार्मिक’ पत्रिका के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी, जिसमें उन्होंने मुंबई में मराठी भाषी लोगों की समस्याओं और चिंताओं को प्रमुखता से उठाया था। पार्टी की शुरुआती राजनीति मुख्य रूप से ‘मराठी मानुष’ के अधिकारों पर केंद्रित थी, खासकर रोजगार और आर्थिक अवसरों के संदर्भ में। दशकों से मराठी पहचान शिवसेना की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनी रही है।

यही इतिहास शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए भाषा के मुद्दे को खास महत्व देता है। पार्टी अब भाजपा के साथ सत्ता में है। ऐसे में उसे महायुति गठबंधन की व्यापक राजनीति के भीतर रहते हुए यह भी दिखाना है कि उसकी मराठी पहचान आज भी प्रासंगिक है।

ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए चलाया गया अभियान शिवसेना को यह अवसर देता है कि वह मराठी को केवल एक मांग के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे कार्यक्रम के रूप में पेश करे, जिसके माध्यम से गैर-मराठी भाषी कामगारों को भी यह भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

शिंदे का रुख

अपनी पार्टी द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किए जाने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि लोग अपनी इच्छा से मराठी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा, “मराठी बांटने वाली नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। जन्मस्थान उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई दूसरा राज्य हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र काम करने की जगह है।”

अपने करियर के शुरुआती दौर में ऑटो-रिक्शा चलाने की बात कर चुके शिंदे ने कहा कि चालकों को यात्रियों के साथ सामान्य बातचीत में मराठी का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। उनका तर्क था कि मराठी का इस्तेमाल केवल यह पूछने तक सीमित नहीं होना चाहिए कि यात्री को कहां जाना है, बल्कि चालकों को बुजुर्ग यात्रियों से बातचीत करने और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए।

शिंदे ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेखकों, भाषा विशेषज्ञों, शिक्षकों और मराठी संगठनों को शामिल करने के लिए सरनाईक की भी सराहना की।

शिवसेना के भीतर बेचैनी

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के फैसले से शिवसेना के कुछ वर्गों में असहजता पैदा होने की संभावना है। शिवसेना के दो नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी द्वारा अपने मराठी प्रशिक्षण कार्यक्रम को बड़े स्तर पर प्रदर्शित किए जाने के तुरंत बाद सरकार की ओर से समयसीमा बढ़ाने की घोषणा किए जाने से निराशा है।

एक नेता ने कहा कि चिंता चालकों को अतिरिक्त समय देने को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि अंतिम फैसला लेने वाले के रूप में किसे देखा गया। नेता ने कहा, “पार्टी कई महीनों से इस मुद्दे पर काम कर रही है। यह अभियान शिवसेना के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में सामने आया था। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को लगता है कि घोषणा का तरीका अलग हो सकता था।”

यह असहजता सरनाईक के पहले के सार्वजनिक रुख से भी जुड़ी है। एक सूत्र ने कहा, “उन्होंने लागू करने की प्रक्रिया का समर्थन किया था, जबकि फड़नवीस ने अब एक साल तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।”

भाजपा की अपनी राजनीतिक गणना

दूसरी ओर, भाजपा की भी अपनी राजनीतिक गणना है। भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र से बाहर भी पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मराठी की अनिवार्यता की आलोचना की है। इसके जवाब में सरनाईक ने यादव से महाराष्ट्र के बजाय उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने को कहा था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा के नेताओं की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह मुद्दा हिंदी बनाम मराठी के व्यापक विवाद का रूप ले।

एक पर्यवेक्षक ने कहा, “भाजपा को महाराष्ट्र में मराठी भावना और हिंदी भाषी मतदाताओं के बीच अपने समर्थन के बीच संतुलन बनाना होगा। वह ऐसी नीति को बड़े भाषा विवाद में बदलने का जोखिम नहीं उठा सकती, जो मूल रूप से चालकों के लिए बनाई गई है।” इसलिए एक साल की मोहलत सरकार को मराठी की अनिवार्यता बनाए रखने के साथ-साथ चालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के खतरे को टालने का रास्ता देती है।

‘राजनीति करने वालों का खेल खत्म’

फड़नवीस से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल अशरफ ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चालक अतिरिक्त एक साल का इस्तेमाल ठीक से मराठी सीखने के लिए करेंगे।

उन्होंने कहा, “हमने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के सामने आने वाली सभी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं और उनसे एक साल का समय देने का अनुरोध किया। हम बुनियादी मराठी सीखेंगे।”

अशरफ ने उन लोगों पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा, जो इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अब इस मुद्दे पर राजनीति करने और कार्रवाई की धमकी देने वालों का खेल खत्म हो गया है।”

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महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवासी ड्राइवरों को बेसिक मराठी सीखने के लिए एक साल का वक्त दिया है। इस एक साल में इन ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि इस एक साल के दौरान मराठी भाषा की अनिवार्य शर्त को लेकर ड्राइवरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक