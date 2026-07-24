सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद 26 दिन से जारी भूख हड़ताल गुरुवार रात समाप्त कर दी। मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के प्रयासों के तहत कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विठ्ठलभाई पटेल हाउस में शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई।

सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल हुए जबकि सीजेपी की ओर से उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और एक अन्य युवा प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अनशन तोड़ने के बाद क्या बोले सोनम वांगचुक?

सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पेपर लीक का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा और परीक्षा रद्द होने से मानसिक पीड़ा झेलते हुए आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, सीजेपी ने आज सुबह यह स्पष्ट किया कि सरकार के साथ वार्ता के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उनका रुख अपरिवर्तित है। इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या विरोध प्रदर्शन की दिशा को लेकर सोनम वांगचुक और सीजेपी के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं?

CJP और सोनम वांगचुक के बीच मतभेद?

सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके और सोनम वांगचुक के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, “हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और छात्रों के बड़े मुद्दों (जिनमें परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये का मुआवजा भी शामिल है) का समाधान होना चाहिए। अगर हमने कुछ शुरू किया है तो हम अंत तक लड़ेंगे। हमें वांगचुक की सेहत की चिंता है। उनका 11 किलो वजन कम हो गया है। उन्होंने एक पत्र लिखा है और यह उनकी राय है। हम उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे।”

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी शुक्रवार सुबह जंतर-मंतर पर सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज में देश को आश्वासन दिया कि मंत्रिमंडल दस्तावेज लीक से निपटने के लिए एक नया कानून तैयार कर रहा है। इन घटनाक्रमों के बावजूद, सीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग हैं।

राहुल गांधी के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन- सौरभ दास

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने कहा था कि राहुल गांधी को बुधवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और इसके बजाय जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था। इस पर बात करते हुए सीजेपी के प्रवक्ता दास ने कहा, “हर किसी की अपनी-अपनी राय होती है। राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन जब तक शांतिपूर्ण है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत आता है। जंतर-मंतर पर भी प्रतिबंध हैं। यह सब संविधान का उल्लंघन है क्योंकि संविधान हमें शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है। राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है और विपक्ष के नेता के रूप में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना उनकी जिम्मेदारी है।”

जंतर-मंतर पर हुए सम्मेलन से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दूर रहने पर सौरभ दास ने कहा, “हम इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। हम सत्य के मार्ग पर आंदोलन चला रहे हैं। हम बेदाग हैं और हमारे विचार नए हैं। देशभर में लाखों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। श्रेय कौन लेता है, कौन आता है, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमने सबको बुलाया था। हमने राहुल गांधी को भी पत्र लिखा था। वे नहीं आए, और यह उनकी मर्जी है। कई शीर्ष नेता आए हैं। सबको आना चाहिए और छात्रों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रेय कौन लेता है।” उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए आवाज उठाने वाला हर कोई महान है।

कैसी है अभिजीत दिपके की सेहत?

अभिजीत दिपके की सेहत के बारे में पूछे जाने पर सौरभ दास ने कहा, “अब वह ठीक हैं। उनकी तबीयत कुछ खराब थी और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उन्हें इंजेक्शन लगा है। वह आराम कर रहे हैं। उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। यह आंदोलन कुछ समय से चल रहा है और सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। आशुतोष भी ठीक हैं।”

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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक की। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक विठ्ठल पटेल हाउस में हुई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें