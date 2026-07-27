West Bengal News: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की करारी हार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के पास अभी भी पर्याप्त राजनीतिक आधार है और जब तक वह राजनीति में सक्रिय रहेंगी, देश की राजनीति में उनका महत्व कम नहीं होगा।

ममता बनर्जी की हार और कई नेताओं के पाला बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस में मची अशांति के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता बनर्जी की हार के कारण ही पार्टी में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर राजनीतिक दबाव बनाने और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी के पास अभी भी ढाई करोड़ वोट

प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता बनर्जी के पास अभी भी लगभग 2.5 करोड़ वोट हैं। उनके मुताबिक, जब तक ममता राजनीति में सक्रिय रहेंगी, उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। भले ही कई राजनीतिक दल बन जाएं या नेता पाला बदल लें, ममता बनर्जी का राजनीतिक महत्व इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा।

प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी का किया बचाव

ममता बनर्जी के नेतृत्व के बारे में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा, ‘दीदी में भले ही सौ कमियां हों, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से पार्टी का निर्माण किया है।’ उन्होंने दावा किया कि कोई अन्य नेता इतनी आसानी से उस राजनीतिक संगठन की बागडोर नहीं संभाल पाएगा। उनका मानना ​​है कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना और लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष के कारण ममता बनर्जी का पार्टी पर आज भी काफी प्रभाव है।

नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी टिप्पणी की। विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी की सीटों में हुई बढ़ोतरी के संबंध में उन्होंने दावा किया कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके मतदाताओं को प्रभावित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से लगभग 30 हजार करोड़ रुपये खर्च करके वोट खरीदने का प्रयास किया गया। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है।

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बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों में तेजी के बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। 49 साल के प्रशांत किशोर 198 करोड़ के मालिक हैं। उनके पास 96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं, उनकी पत्नी जाह्नवी दास के पास करीब 112 करोड़ की संपत्ति है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…