Tamil Nadu News: डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर जुबानी हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की हालिया नई दिल्ली यात्रा पर सवाल उठाए और उन पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक विरोधियों के मामले में अपनाए गए अपने पुराने रवैये से अलग मापदंड अपना रहे हैं।

स्टालिन ने उन टिप्पणियों को याद किया जो कथित तौर पर विजय ने तब की थीं जब डीएमके सत्ता में थी और स्टालिन राष्ट्रीय राजधानी गए थे। डीएमके नेता के अनुसार, विजय ने तब उन पर प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में जांच से बचने के लिए दिल्ली जाने का आरोप लगाया था और कहा था कि डीएमके ने बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष समझौता कर लिया है।

स्टालिन ने कहा, “जब भी मैं मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जाता था, तो मौजूदा मुख्यमंत्री कई आरोप लगाते थे। वे दावा करते थे कि मैं ईडी के मामलों से बचने के लिए वहां गया था और कहते थे कि मैंने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं।”

स्टालिन ने कई सवाल किए

विजय की हालिया दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए, स्टालिन ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, “अब आपने क्या किया है? क्या आप करूर सीबीआई मामले से बचने के लिए दिल्ली गए थे? क्या आप बीजेपी की आलोचना करने से डरते हैं क्योंकि आपको डर है कि इससे आपकी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं?”

स्टालिन ने कहा कि इन सवालों का मकसद विजय की राजनीतिक बयानबाजी में विरोधाभास को उजागर करना था। उन्होंने तर्क दिया कि अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे वैसे ही हैं जैसे पहले डीएमके नेतृत्व पर लगाए गए थे। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उस तरह की व्यक्तिगत आलोचना का सहारा नहीं लेंगे, जिसका इस्तेमाल उनके अनुसार विजय ने अतीत में किया था।

सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना सीएम की जिम्मेदारियों का हिस्सा

स्टालिन का कहना था कि राष्ट्रीय राजधानी में आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों का हिस्सा है और इसे अपने आप राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा, “मैं केवल इसलिए मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके अपना स्तर नहीं गिराऊंगा कि वे दिल्ली में एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।”

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तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में विजय ने पिछली डीएमके सरकार के समय हुई उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की कोशिश की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…