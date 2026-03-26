कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार रात उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर गंगाराम अस्पताल के डॉ. अजय स्वरूप उनकी देखरेख कर रहे हैं। अब सोनिया गांंधी के इलाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार राहुल गांधी पर निशाना साधा। दुबे ने हुए कहा कि सोनिया गांधी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है।

निशिकांत दुबे ने कहा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी का दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर इलाज करें। सोनिया जी भारत की बड़ी नेता हैं आज भी कांग्रेस का अगर अस्तित्व बचा है तो वो सोनिया जी के कारण है। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर सोनिया जी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के कुछ ही दिन पूर्व दिए एक बयान पर निशाना साधा।

दुबे ने कहा कि उनके सुपुत्र माननीय राहुल गांधी जी हैं वो क्या बोलते हैं। दुबे ने कहा कि अभी मुश्किल से सात-आठ दिन पहले उन्होंने कहा कि यहां एक अपोलो अस्पताल है। अपोलो अस्पताल में जाकर पूछिए कौन डॉक्टर एससी, एसटी और ओबीसी है।

सोनिया गांधी जी की सलामती ज़रूरी है, लेकिन राहुल गांधी जी को सोरोस का एजेंडा लागू नहीं करने दिया जाएगा https://t.co/3zyf0cNuU5 — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) March 26, 2026

भाजपा सांसद ने कहा कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती तो मैं आज भी सरकारी डॉक्टर पर ही निर्भर हूं। मैंने कभी डॉक्टर से जाति नहीं पूछी। क्योंकि डॉक्टर केवल डॉक्टर है। चाहे वो कोई भी हो

निशिकांत दुबे ने कहा कि कोई भी आदमी जब अस्पताल जाता है तो वो डॉक्टर की जाति नहीं पूछता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी, तो उसी को लेकर आज मैंने यह बात कही कि आप अपनी मां का इलाज सर गंगाराम अस्पताल में करा रहे हैं, वो भी अपोलो की तरह प्राइवेट अस्पताल है। वहां आरक्षण लागू नहीं है।

राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी का ईलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है,वहाँ आरक्षण लागू नहीं है । यदि एम्स में इलाज कराते तो वहाँ आपको 60 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर मिलते,क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है?उनका इलाज भी डॉक्टर अरुप बासु कर रहे हैं जो… — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) March 26, 2026

निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आपकी माता जी का वहां इलाज हो रहा है तो आपने उस डॉक्टर से पूछा कि तुम एससी,एसटी, ओबसी, क्रिश्चियन या मुसलमान हो।

दुबे ने कहा कि जो डॉक्टर या नर्स इलाज कर रही है। उसको लेकर राहुल गांधी ने लंबा-चौड़ा भाषण दिया है। दुबे ने कहा कि वो कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी नहीं, डॉक्टर केवल डॉ़क्टर होता है।

बीजेपी सांसद ने कहा कि यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर मिलते,क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है। उनका इलाज भी डॉक्टर अरुप बासु कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं हैं। सोनिया गांधी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने (राहुल गांधी) कांग्रेस की क्या हालत बनाई है। जार्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं।

बीजेपी सांसद ने कहा राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं। दुबे ने कहा कि राहुल फेसबुक,एक्स, यूट्यूब पर बोलते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सवालिया लहजे में पूछा कि मेटा,एक्स, यूट्यूब किसका है? निशिकांत दुबे ने कहा कि वो किसी एससी, एसटी और ओबीसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क, जुकरबर्ग कौन है? आपने कभी इन चीजों के बारे में पूछा?

I think,she is not SC,ST or OBC

Please write she is Bhartiya https://t.co/HelysdKbbk — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) March 26, 2026

निशिकांत दुबे ने कहा कि आप (राहुल गांधी) यहां के भोलभाले आदमी को क्यों भड़काना चाहते हैं। अगर आप में इतनी काबिलियत और हैसियत है तो फिर इन किसी प्लेटफॉर्म का यूज मत करिए। यह विदेशी प्लेटफॉर्म हैं। दूसरा इसमें कोई एससी,एसटी और गरीब नहीं है सभी अमीर हैं। दुबे ने कहा कुल मिलाकर सोरोस के कहने पर राहुल गांधी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं।

निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही राहुल गांधी के एक वीडियो पर भी टिप्पणी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि केरल की नर्स राज्य की भावना का उदाहरण हैं क्योंकि वे धर्म, समुदाय या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मरीजों के बीच भेदभाव नहीं करती हैं। राहुल ने यह टिप्पणी केरल की एक नर्स के साथ अपने निजी अनुभव के आधार पर की, जब उनकी मां सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थीं। राहुल इसी वजह से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के चुनावी कार्यक्रम के लिए केरल नहीं आ सके थे। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए बीजेपी सांसद ने लिखा कि मुझे लगता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं हैं। कृपया लिखें कि वह भारतीय है।

भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना ‘रहमान डकैत’ से की, AAP ने किया जोरदार पलटवार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना ‘रहमान डकैत’ से करते हुए राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। वर्मा ने केजरीवाल पर अपने आधिकारिक आवास पर सार्वजनिक धन की लूट करने का आरोप लगाया। फिल्म ‘धुरंधर’ के किरदार का जिक्र करते हुए मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में कैग (CAG) की 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण संबंधी रिपोर्ट पर हुई बहस के दौरान यह टिप्पणी की। पढ़ें पूरी खबर।