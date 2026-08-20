बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नितिन नवीन सावन के महीने में नॉन वेज खा रहे हैं।
गुरुवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी यही दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मक्कार हैं और देश को भ्रमित करते हैं।
अजय राय ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, “नॉन वेज खा रहे हैं आप देख सकते हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। सावन के महीने में हम लोग हर-हर महादेव करते हैं, उसमें नॉन-वेज खा रहे हैं। ये बड़ी बात करते हैं, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, जो देश को भ्रमित कर रहे हैं।”
क्या है सच्चाई?
दरअसल यह वीडियो आंध्र प्रदेश का है। नितिन नवीन विज़ाग गए थे, यहां आंध्र प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने स्थानीय पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। उनके इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर नॉन-वेज खाने वाला वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ‘झूठी कहानी’ का मुकाबला करने में लगा दी है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए कार्यक्रम की वीडियो पोस्ट कर कहा, “जिसे आप नॉन-वेज समझ बैठे, वह असल में पारंपरिक कटहल की मसाला करी है, जो केले के पत्ते पर परोसे गए उत्तरांध्र के शुद्ध शाकाहारी भोजन का हिस्सा थी।”
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वसुंधरा राजे राजस्थान की तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2003 में 163 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।