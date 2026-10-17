Dhruv Rathee on Vote Chori: निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारत आए ध्रुव राठी अब देश छोड़ चुके हैं और लंदन पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वे लंदन में भारत के निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार का विरोध करेंगे।

बता दें कि ध्रुव राठी 9 अक्टूबर को जर्मनी से भारत पहुंचे थे और अगली सुबह उन्हें गुरुग्राम वाले घर से हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, रात में उन्हें छोड़ भी दिया गया। लंदन पहुंचने के बाद ध्रुव राठी ने वहां भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘अब इंटरनेशनल डंका बजने का समय आ गया है।’

लंदन जाकर क्या बोले ध्रुव राठी?

ध्रुव राठी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं अभी-अभी लंदन पहुंचा हूं। अब समय आ गया है कि दुनिया वोट चोर और लोकतंत्र के हत्यारे की सच्चाई देखे। अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन का समय आ गया है। अगर आप यहाँ हैं तो कल दोपहर 12 बजे संसद चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। जय हिंद।”

I’ve just reached London



It’s time the world sees the reality of vote chor and murderer of democracy.



International danka bajane ka time aa gaya hai



Join the protest tomorrow in front of Mahatma Gandhi’s statue in parliament square at 12pm if you’re here



Jai Hind 🇮🇳 — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 16, 2026

ध्रुव राठी के खिलाफ एक्शन की उठी थी मांग

बता दें कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ध्रुव राठी के पास भारत की नागरिकता है या नहीं। अगर नहीं है तो वे भारत में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा कैसे ले रहे हैं। इसको लेकर ही ध्रुव राठी ने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए इस पर सफाई दी थी। एक वीडियो में वो अपने पासपोर्ट को दिखाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे भारत के ही नागरिक हैं।

ध्रुव राठी लंदन में और CJP को झटका

ध्रुव राठी जहां लंदन चले गए हैं। दूसरी ओर लहरा दो तिरंगा नाम के मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा है कि वे दीपके को दिल्ली की ही एसईएम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले आशुतोष रांका और सौरव दास को भी कोर्ट ने तिहाड़ जेल में भेज दिया है। ये दोनों ही 5 दिनों के न्यायिक हिरासत पर हैं।

राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च से पहले शुक्रवार को नेहा बोरा और अभिजीत दीपके को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। अब दिल्ली पुलिस ने बताया है कि AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दिपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…