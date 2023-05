धीरेंद्र शास्त्री को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा; बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर याचिका पर गुजरात HC ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

धीरेंद्र शास्त्री को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (फोटो सोर्स-@bageshwardham)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram