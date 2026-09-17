त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि नवरात्रि उत्सव के दौरान राज्यभर के गरबा और डांडिया आयोजनों में मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संगठन ने आयोजकों से कहा कि वे प्रतिभागियों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड की जांच करें और माथे पर तिलक लगाएं। इसी मुद्दे को लेकर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने भी बयान दिया है।

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?- धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, “यह त्योहार सभी को मनाना चाहिए। नवरात्रि एक सनातन त्योहार है, सनातन परंपरा का हिस्सा है और मुसलमानों में मूर्ति पूजा मना है। हमारे यहां दुर्गा पूजा, गरबा उत्सव और मूर्ति पूजा होती है तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?”

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विश्व हिंदू परिषद के रुख का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे त्योहारों के दौरान लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लोग मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखते, उन्हें हिंदू धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

रामदास आठवले ने किया विरोध

वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले ने सीधा विरोध जताते हुए कहा कि भारत संविधान से चलता है, जो सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है। रामदास आठवले ने नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने के विश्व हिंदू परिषद की अपील का विरोध किया। यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तीन अलग-अलग सुर, कट्टर समर्थन, स्पष्ट विरोध, और बीच का व्यावहारिक रुख, एक साथ सुनाई दे रहे हैं।