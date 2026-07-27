शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद सोमवार को जब भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो पार्टी के सांसदों और एनडीए सहयोगियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद परिसर में ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे लगे और कई सांसदों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर व पारंपरिक टोपी पहनाकर सम्मानित किया।

इसी दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा, “It happens”। इस पर प्रधान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ”कुछ नहीं हुआ। मैं एसी कमरे का एक्टिविस्ट नहीं बल्कि स्ट्रीट फाइटर हूं।”

शनिवार को इस्तीफा

धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा नीट पेपर लीक विवाद के बाद आया जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। संसद परिसर में मौजूद भाजपा सांसदों ने प्रधान के समर्थन में कहा कि बिना किसी व्यक्तिगत आरोप के इस्तीफा देने वाले वह पहले मंत्री हैं।

इस्तीफे के बाद शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, “पिछले 10 दिनों की घटनाओं से मैं बेहद आहत हूं। यह मेरे व्यक्तिगत सम्मान का सवाल नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और मेरा संकल्प है कि देश के युवाओं को भ्रम के दुष्चक्र में नहीं फंसने देंगे।”

अब आगे क्या?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की चुनावी रणनीति की कमान भी सौंपी जा सकती है।

प्रधान को ओडिशा भाजपा का सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी के चुनावी अभियानों में अहम भूमिका निभाई है।

इस्तीफे के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिक्षा क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किए गए सुधारों की सराहना की।

भाजपा नेताओं का कहना है कि उनका इस्तीफा राजनीतिक कमजोरी नहीं बल्कि ‘जवाबदेही, त्याग और राष्ट्रीय हित’ का उदाहरण है। ओडिशा भाजपा में भी उनके प्रभाव पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं मानी जा रही है। 2014 के बाद से राज्य में भाजपा के विस्तार और 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का बड़ा श्रेय भी धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है।

जब इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान तो क्या हुआ?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में उनके पहुंचते ही भाजपा और एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी और एनडीए सांसदों ने ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया।