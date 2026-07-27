नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के आगे के राजनीतिक करियर की चर्चा खूब हो रही है। स्टेट पॉलिटिक्स से दिल्ली की सियासत तक पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय राजनीति में ओडिशा की जनता की आवाज थे। अब उनके इस्तीफे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर ओडिशा की राजनीति पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके इस्तीफे से राज्य में BJP के पावर डायनामिक्स में बदलाव आ सकता है? स्टेट बीजेपी के नेताओं ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं उनसे तो यही माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उनका ओडिशा की राजनीति में जो कद है वो कम नहीं होने वाला।

BJP की टॉप लीडरशिप धर्मेंद्र प्रधान के सपोर्ट में

राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले और पूरे भारत में असर डालने वाले कुछ ओडिया लोगों में से 57 साल के प्रधान का ओडिशा BJP में भी हमेशा से “बेजोड़ दबदबा” रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BJP के एक सीनियर नेता ने माना कि प्रधान का इस्तीफा पार्टी के अंदर उनकी “कम होती हैसियत” को दिखाने के बजाय “पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी” का एक कदम है। BJP नेता ने कहा है कि उनके इस्तीफे के बावजूद भी पार्टी की टॉप लीडरशिप उनके सपोर्ट में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे सीनियर नेताओं ने देश के एजुकेशन सेक्टर में सुधार लाने की उनकी (धर्मेंद्र प्रधान) कोशिशों को सपोर्ट किया।

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प्रधान को टॉप लीडरशिप का सपोर्ट मिलना क्यों जरूरी?

इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को BJP की टॉप लीडरशिप का सपोर्ट मिलने इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफे के बाद लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि उनका इस्तीफा उनके कार्यकाल की नाकामी की वजह से हुआ है। वहीं पार्टी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रधान की “पॉलिटिकल जिम्मेदारी”, “बलिदान” और “खुद से ज्यादा देशहित” पर एक नैरेटिव बना रही है। वहीं विपक्ष ने प्रधान के इस्तीफे को “युवा शक्ति” की जीत और मंत्री की नाकामी का संकेत बताया है। विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा है कि उनका इस्तीफा “Gen Z की जीत” है और नवीन पटनायक ने युवाओं को इस इस्तीफे की बधाई दी है।

प्रधान के इस्तीफे का राज्य में क्या पड़ा असर?

इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ओडिशा की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस इस्तीफे से राज्य में उनका कद कम होगा? इसका जवाब ओडिशा BJP नेताओं के रिएक्शन से मिल गया है। धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी की ओर से अब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ओडिशा पार्टी के सूत्रों ने उन्हें साइडलाइन करने की बात से इनकार किया है। ओडिशा BJP के सूत्रों का कहना है कि 2014 से प्रधान की कड़ी मेहनत की वजह से ही पार्टी को ओडिशा में अपनी पकड़ बनाने और 2024 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने में मदद मिली। वह BJD और कांग्रेस के संभावित नेताओं को पार्टी में लाने में भी एक अहम व्यक्ति थे, ताकि कई चुनाव क्षेत्रों में BJP को मज़बूत किया जा सके।

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‘प्रधान की ओडिशा की हर सीट पर है पकड़’

ओडिशा BJP के नेता यह भी मानते हैं कि पार्टी के 78 MLA में से अधिकतर प्रधान की पसंद थे, जबकि ओडिशा की 16 सदस्यों वाली कैबिनेट में से लगभग 40% प्रधान के वफादार माने जाते हैं। एक और BJP नेता ने कहा है, “ओडिशा BJP में प्रधान को छोड़कर शायद ही किसी नेता की 147 विधानसभा सीटों पर पकड़ है। उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत से यह हासिल किया है। हाल के विवाद के दौरान उन्हें अपने वफादारों से जो सपोर्ट मिला, वह राज्य BJP में उनके असर का साफ सबूत है।”

धर्मेंद्र प्रधान को संसद में उनके साथियों, ओडिशा के कई कैबिनेट मंत्रियों और जिला यूनिट्स से भी सपोर्ट मिला है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा के 20 में से 11 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में हैं। उनमें से एक भर्तृहरि महताब ने कहा कि नवीन पटनायक निचले स्तर से भी नीचे जा चुके हैं।

ओडिशा के कैबिनेट मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने प्रधान के सपोर्ट में सामने आए और विरोध की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया।

ओडिशा के दूसरे नेता आ सकते हैं मोदी कैबिनेट में

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में ओडिशा के प्रतिनिधित्व में खालीपन आने की संभावना है। मोदी कैबिनेट में एक अहम पद से उनके जाने से ओडिशा BJP में अंदरूनी पावर बैलेंस भी बदल सकता है क्योंकि प्रधान के जाने से ओडिशा के दूसरे नेताओं के लिए यूनियन कैबिनेट में शामिल होने का रास्ता बन सकता है और वे राज्य और सेंट्रल लीडरशिप के बीच एक नए पावर सेंटर या कोऑर्डिनेशन के पॉइंट के रूप में उभर सकते हैं।