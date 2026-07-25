लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं और उन मांगों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली मांग है- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस मांग से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा, “छात्रों की तीन मांगें हैं और ये ऐसी मांगें हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री जो भ्रष्ट, नाकाबिल और गलत सोच वाले हैं, उन्हें हटाया जाए।”

गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन से हटाकर किसी और मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए, लेकिन यह भारत के छात्रों को मंज़ूर नहीं है। यह किसी को भी मंज़ूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यहां-वहां करने, पीछे करने और आगे करने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा।

राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी मांग यह है कि छात्रों पर कार्रवाई करने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों पर हुए हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने छात्रों से कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि छात्र डरने वाले नहीं हैं और वे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र भारत का भविष्य हैं, जबकि नरेंद्र मोदी भारत का अतीत हैं।

राहुल गांधी के साथ तीन AISA छात्राएं भी थीं जिन्होंने जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल की थी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का अतीत हैं, अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता।

सीजेपी इस्तीफे को लेकर अड़ी, धर्मेद्र प्रधान के पक्ष में सरकार

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग है। सीजेपी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नहीं हटाती या वह खुद इस्तीफा नहीं देते तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा, लेकिन सरकार के भीतर ऐसी राय बनती दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाने की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से अपनी मुलाकात में इस मांग को प्रमुखता से रखा था, लेकिन सरकार के तैयार न होने की वजह से दोनों पक्षों के बीच टकराव बरकरार है। जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

वहीं, इंडियन एक्सप्रेस को एक सूत्र ने कहा कि सरकार किसी समूह के दबाव के आगे नहीं झुक सकती क्योंकि अगर सरकार झुकी तो कल कोई और गुट खड़ा हो जाएगा और वह किसी और मंत्री का, यहां तक कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले में विचार को तैयार नहीं है हालांकि प्रधानमंत्री ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को दुरुस्त करने के लिए सभी कदम उठाने को तैयार है।

‘धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन’, सरकार से बातचीत से पहले बोली CJP

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “कल की बैठक में मुआवजे और कानूनी मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सैद्धांतिक समझौता हो गया है। हमें उम्मीद है कि आज भी हमें वापसी समझौता मिल जाएगा। लेकिन हमारी मुख्य मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। पढ़ें पूरी खबर।