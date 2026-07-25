केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदल लिया है। इस्तीफा देने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के बायो पर केंद्रीय मंत्री था, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अब उनके बायो में लोकसभा सांसद संभलपुर लिखा है।

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, ‘पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है।’

नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जबकि तीसरे राउंड की बातचीत आज होनी है, लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले जंतर-मंतर के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसको लेकर वीडियो भी सामने आए। वहीं, इस घटना से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देने ही होगा।

राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं और उन मांगों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली मांग है- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस मांग से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।राहुल गांधी ने कहा, “छात्रों की तीन मांगें हैं और ये ऐसी मांगें हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री जो भ्रष्ट, नाकाबिल और गलत सोच वाले हैं, उन्हें हटाया जाए।”

गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन से हटाकर किसी और मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए, लेकिन यह भारत के छात्रों को मंज़ूर नहीं है। यह किसी को भी मंज़ूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यहां-वहां करने, पीछे करने और आगे करने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा।

1996 में पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन से नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, ABVP-BJP की राजनीति में बढ़े थे आगे

NEET पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यही वह शख्स हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में तीन दशक पहले एक पेपर लीक को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जो हिंसक हो गया था। पढ़ें पूरी खबर।