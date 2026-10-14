दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट के ओवरहेड लगेज कम्पार्टमेंट में रखे पावरबैंक में लगी आग की घटना के बाद DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने पर रोक लगा दी है।

डीजीसीए ने फ्लाइट में MOBIKINS MK-PB-04 पावरबैंक को ले जाने पर रोक लगाई है। इस फैसले के बाद भारत आने-जाने वाली और देश के भीतर चलने वाली सभी यात्री और कार्गो फ्लाइट में पावरबैंक ले जाने की परमिशन नहीं होगी। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बैगेज और कार्गो दोनों फ्लाइट पर लागू होगा आदेश

यह रोक पैसेंजर बैगेज और कार्गो दोनों फ्लाइटों पर लागू होगी। इस स्टेप के बाद पोर्टेबल बैटरी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम (CRS) के जरूरी पालन को और सख्ती से लागू करने की मांग उठी है।

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी

सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बैंगलोर एविएशन (@BLRAviation) ने कहा कि यह बैन पोर्टेबल बैटरी के लिए जरूरी BIS सर्टिफिकेशन को और सख्ती से लागू करने की जरूरत पर ज़ोर देता है। पोस्ट में बताया गया कि MOBIKINS BIS रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में नहीं था और कंज्यूमर्स से पोर्टेबल बैटरी खरीदने से पहले ऑफिशियल CRS पोर्टल पर जरूरी “R-xxxx” BIS रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिफाई करने का आग्रह किया गया था।