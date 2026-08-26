Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी अपने महायुति गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को एक समन्वय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार शामिल थीं।

अहम बात यह है कि देवेंद्र फड़नवीस ने यह कदम राहुल गांधी के महाराष्ट्र के पुणे में किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उठाया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को युवाओं से जबरदस्त समर्थन मिलने के संकेत थे। एक सूत्र ने बताया, “इससे बीजेपी को युवा पीढ़ी के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की प्रेरणा मिली है।”

अब नियमित रूप से होंगी बैठकें

देवेंद्र फड़नवीस की एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ जो बैठक हुई, उसमें इस बात पर भी सहमति बनी है कि समन्वय समिति की ये बैठकें अब नियमित रूप से होंगी और गठबंधन भागीदारों से प्रशासनिक और शासन संबंधी मामलों पर परामर्श किया जाएगा।

इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनसे किए गए वादे पूरे हों। फड़नवीस सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाली और तीनों सत्ताधारी दलों के प्रतिनिधियों से बनी समन्वय समिति कुछ समय से अस्तित्व में है।

पहले चुनाव के दौरान ही होती थी बैठक

बता दें कि जिस तरह की बैठक मुख्यमंत्री ने हाल ही में की है, वैसी बैठकें महायुति के घटक दलों के बीच केवल चुनावों के दौरान ही होती थी। साथ ही चर्चा का मुख्य मुद्दा सीटों का बंटवारा ही होता था। हालांकि, गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव और विपक्ष की ओर से बढ़ती चुनौतियों के बीच सोमवार की बैठक का महत्व और भी बढ़ गया।

किन बातों पर बनी है सहमति?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के आधिकारिक आवास वर्षां में हुई दो घंटे की इस हाई प्रोफाइल बैठक के अंत में बीजेपी ने अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि वह गठबंधन और मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में गठबंधन के रूप में मिलकर काम करने और निर्णय लेने पर जोर दिया गया।

चंद्रकांत बावनकुले ने कहा कि तीनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि उनके नेता और मंत्री सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, “यह एक ऐसा नियम है जिसका तीनों पार्टियां आने वाले दिनों में सख्ती से पालन करेंगी।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि 171 सरकारी निगमों में नियुक्तियां एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, पंचायत चुनावों सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव महायुति साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से लड़े जाएंगे।

सरकारी निगमों की नियुक्तियों का विवाद

सरकारी निगमों में नियुक्तियां गठबंधन के भीतर लंबे समय से विवाद का कारण रही हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महायुति के सत्ता में लौटने पर इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, क्योंकि नेतृत्व में यह आशंका थी कि जिन लोगों को पद नहीं दिए गए… वे सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। साथ ही यह भी आशंका थी कि राजनीतिक नियुक्तियों से भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं।

सरकार के सामने बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, तीनों दलों ने अब इन नियुक्तियों के माध्यम से अपने-अपने कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर सहमति जताई है। इस कदम को गठबंधन में दलों की चुनावी ताकत के अनुपात में सत्ता-साझाकरण को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित 50:30:20 के अनुपात में बीजेपी को निगमों में सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है, उसके बाद शिवसेना और राष्ट्रीय समिति का स्थान रहेगा।

गठबंधन की आवश्यकता और राजनीतिक स्थिरता

संख्यात्मक दृष्टि से देवेंद्र फड़नवीस सरकार स्थिर बनी हुई है। 288 सदस्यीय विधानसभा में BJP के पास 132 सीटें हैं और निर्दलीय तथा छोटे दलों के समर्थन से वह शिवसेना के 57 और राष्ट्रीय समिति के 41 विधायकों के बिना भी बहुमत का आंकड़ा 145 पार कर सकती है। फिर भी बीजेपी का अपने सहयोगियों से संपर्क साधने का निर्णय इस बात की समझ को दर्शाता है कि केवल राजनीतिक स्थिरता ही एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है।

शिवसेना के एक मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने 2029 के चुनाव अकेले लड़ने पर भी चर्चा की थी। मंत्री ने कहा, “2024 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा काफी उत्साहित थी। वे बेहद आत्मविश्वासी थे और कह रहे थे कि वे 2029 के चुनाव अकेले लड़ेंगे। वे राजनीतिक विस्तार के नाम पर हमें दरकिनार करने की सुनियोजित कोशिश कर रहे थे।”

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों ने भाजपा को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि उन्होंने मिलकर काम करने के महत्व को स्वीकार किया है।”

एनसीपी को चाहिए वित्त मंत्रालय

इस बीच एनसीपी ने सरकारी निर्णय लेने में अधिक भूमिका की मांग की है। सोमवार की बैठक में उपस्थित एक वरिष्ठ एनसीपी मंत्री ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय उसे सौंप दिया जाए, जो कि जनवरी में अजीत पवार की मृत्यु तक उनके पास था। वर्तमान में, यह मंत्रालय फड़नवीस के पास है।

उन्होंने कहा, “कम से कम अब तो उन्हें वित्त मंत्री का पदभार स्वीकार करना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। विपक्ष के न होने पर ही ‘बड़े भाई’ वाला रवैया चलता है। भाजपा की तुलना में, जिस पर कई मोर्चों से हमले हो रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी दलों के पास सरकार में निर्णय लेने के अधिकार हैं। लेकिन हम तो बस अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।”

फंड को लेकर मतभेद

विकास निधि के आवंटन को लेकर गठबंधन के भीतर भी मतभेद हैं। चंद्रकांत बावनकुले ने कहा कि एक फार्मूला पर सहमति बन गई है जिसके तहत योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय विकास निधि का 70% तक हिस्सा सीधे स्थानीय विधायकों को जाएगा, जबकि शेष 30% जिले के पालक मंत्री द्वारा गठबंधन के साझेदारों के बीच वितरित किया जाएगा। अजीत पवार की मृत्यु के बाद यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया, जब एनसीपी विधायकों ने धनराशि जारी होने को लेकर बार-बार चिंता जताई। शिवसेना विधायकों ने भी इसी तरह की शिकायतें की हैं।

हालांकि, बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी भी गठबंधन में मतभेद होना स्वाभाविक है। एक बीजेपी नेता ने कहा, “हर नेता और विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिकतम धनराशि या परियोजनाएं चाहता है। यह स्वाभाविक है। लेकिन शीर्ष पर बैठे लोगों की भी सीमाएं होती हैं। उन्हें उपलब्ध धनराशि से ही काम चलाना पड़ता है।”

केवल शिवसेना पर ही नहीं डाला जा सकता दोष

बीजेपी द्वारा तीनों दलों को करीब लाने का प्रयास इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार अपनी उपलब्धियों और असफलताओं दोनों की जिम्मेदारी साझा करना चाहती है। एक अन्य बीजेपी नेता ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग शिवसेना के मंत्री के अधीन है, इसलिए बीजेपी और एनसीपी विभाग की असफलताओं से खुद को अलग नहीं कर सकते। नेता ने कहा, “अगर कोई विफलता होती है, तो इसका दोष केवल शिवसेना पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि मंत्री उसी पार्टी से हैं। तीनों पार्टियां सरकार का हिस्सा हैं और उन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही साझा करनी होगी।”

कांग्रेस और मुख्य न्यायिक परिषद के अलावा, मराठा आरक्षण मुद्दे पर कार्यकर्ता मनोज जरंगे पाटिल से भी सरकार को संभावित चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की धमकी से सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है, जिससे महायुति के तीनों सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

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