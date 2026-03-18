भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय और पुराने दोस्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मैं कांग्रेस के साथ ‘प्यार’ में था, लेकिन आखिर में मोदी जी (बीजेपी) से ‘शादी’ कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया।
देवगौड़ा ने कहा कि अगर मुझे अपने मित्र को शादी की भाषा में ही जवाब देना हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से मेरी ‘जबरन शादी’ हुई थी, लेकिन मुझे उनसे ‘तलाक’ लेना पड़ा, क्योंकि यह एक अपमानजनक रिश्ता था। मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा। वे ही मुझसे दूर चले गए। उन्होंने मुझे ‘तलाक’ लेने और अधिक स्थिर गठबंधन तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा।
एचडी देवगौड़ा ने अपने पत्र में क्या लिखा?
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने अपने पत्र में लिखा, “मेरे प्रिय और लंबे समय के मित्र मल्लिकार्जुन खड़ने ने आज संसद में मेरे बारे में हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा कि मैं पहले कांग्रेस के साथ “प्यार” में था, लेकिन आखिर में मोदी जी (बीजेपी) से “शादी” कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया।”
उन्होंने कहा कि जब खड़गे बोल रहे थे, तब मैं सदन में मौजूद नहीं था क्योंकि मुझे कल होने वाले उगादी समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाना था। अगर मैं अपने मित्र को उसी “शादी” वाली भाषा में जवाब दूं, तो मैं कहूंगा कि मैं कांग्रेस के साथ एक “जबरन शादी” में था, लेकिन मुझे उनसे “तलाक” लेना पड़ा क्योंकि वह एक खराब (दुरुपयोग वाला) रिश्ता था।
देवगौड़ा ने कहा कि खड़गे को याद होगा कि 2018 में कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को भेजा और एचडी कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। मैंने इसका समर्थन नहीं किया। मैंने सबके सामने कहा था कि खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धारमैया भी वहां मौजूद थे। लेकिन आज़ाद ने कुमारस्वामी के नेतृत्व पर जोर दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने पत्र में आगे लिखा कि इतनी सारी बातचीत, कार्यक्रम और “शादी” के बाद 2019 में क्या हुआ? उन्होंने हमें छोड़ दिया। कितने कांग्रेस विधायक बीजेपी में चले गए और उन्हें किसने भेजा, यह अब सबको पता है। अगर उस समय कांग्रेस ने दल-बदल करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज मेरे मित्र खड़गे की स्थिति कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बेहतर होती। इसलिए साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा। बल्कि उन्होंने ही साथ छोड़ा। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनसे “तलाक” लेकर एक अधिक स्थिर गठबंधन तलाश करूं।
खड़गे ने देवगौड़ा को लेकर क्या कहा था?
राज्यसभा में अपने विदाई संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि मैं देवेगौड़ा जी को 54 साल से ज़्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ… ‘वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ’…”। जैसे ही खड़गे ने यह बात बोली पीएम मोदी हंसने लगे, संसद में मौजूद दूसरे सांसद भी ठहाके लगाते दिखे।
राज्यसभा विदाई भाषण के दौरान बोले खड़गे- देवगौड़ा ने मोहब्बत हमसे की और शादी मोदी से
राज्यसभा में अपने विदाई संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जिक्र किया। उन्होंने देवगौड़ा को लेकर कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। पढ़ें पूरी खबर।