लद्दाख में तनाव के बावजूद चीन के साथ 125 अरब डॉलर का कारोबार, उधर, राहुल का सरकार पर नया हमला

एक तरफ लद्दाख और LAC के दूसरे हिस्सों पर चीन से लगातार तकरार चल रही है वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2021 में दोनों देशों का व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। खास बात है कि इस दौरान भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गया। यानि कुल मिलाकर सारे मामले में हमें ही चपत लगी।

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर चल रहे् तनाव का द्विपक्षीय व्यापार पर किसी भी तरह का असर नहीं देखा गया। शुक्रवार को प्रकाशित व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 में चीन का भारत के साथ कुल व्यापार 125.66 अरब डॉलर रहा। ये 2020 की तुलना में 43.3 फीसदी अधिक है।

ग्लोबल टाइम्स ने चीन के सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के दौरान भारत को चीन से किया गया निर्यात 46.2 प्रतिशत बढ़कर 97.52 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसकी तुलना में भारत से चीन का आयात 34.2 फीसदी बढ़कर 28.14 अरब डॉलर हो गया।

भारत पहले भी चीन के समक्ष बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर अपनी आपत्तियां जताता रहा है। भारत की मांग है कि चीन अपने बाजार के दरवाजे भारतीय IT व फार्मा कंपनियों के लिए खोले। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2021 में चीन से भारत के आयात में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा उपकरणों व दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का था। कोरोना के दौरान भारत को बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपकरणों की जरूरत पड़ी।

भारत एवं चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हुई यह वृद्धि इस लिहाज से भी अहम है कि दोनों देश इसी अवधि में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर काफी तनावपूर्ण हालात में उलझे रहे। अब भी दोनों देशों की सेनाएं अत्यधिक सतर्क स्थिति में हैं। LAC पर बने इस तनाव को कम करने के लिए भारत एवं चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

Modi Govt first surrendered our land and has now jeopardised our close neighbours by its inaction in pushing back China.

If you don't stand up for yourself, how will you stand up for your friends? pic.twitter.com/S0GjAWdfh3

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 14, 2022