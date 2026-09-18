महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे रविवार तड़के लंदन के दौरे से मुंबई लौटे, लेकिन वे गलती से अपना मोबाइल फोन विमान में ही भूल गए। घर पहुंचने के बाद ही उन्हें पता चला कि फोन गायब है। फोन को वापस लाने के लिए तुरंत पुलिस को एयरपोर्ट भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद, पुलिस सुबह 4:00 बजे शिंदे तक खोया हुआ फोन पहुंचाने में कामयाब रही।

5 सितंबर को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने करीबी सहयोगियों के साथ लंदन के एक हफ्ते के दौरे पर गए थे। उन्हें यहां पर तीन सम्मानों से नवाजा गया। लंदन का दौरा करने, क्रिकेटर विराट कोहली से मिलने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पूर्व आवास पर बने स्मारक का दौरा करने और यहां तक कि लंदन की सड़कों पर वड़ा पाव का आनंद लेने के बाद शिंदे 12 सितंबर को मुंबई लौटे।

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से लंदन गए थे एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे दोनों बार ब्रिटिश एयरवेज से लंदन गए। शिंदे की फ्लाइट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह दो बजे उतरी। उनके स्वागत के लिए शिवसेना विधायक प्रकाश सर्वे, मुर्जी पटेल और तुकाराम काटे अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे।

शिंदे आईफोन का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे अक्सर वीडियो कॉल करते हैं। मीटिंग के दौरान वे फोन अपने पर्सनल असिस्टेंट को सौंप देते हैं, लेकिन बाकी समय इसे अपने पास ही रखते हैं। वापसी की यात्रा के दौरान घर पहुंचने पर सुबह तीन बजे उन्हें एहसास हुआ कि उनका फोन गायब है। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया।

काफी भागदौड़ के बाद मिला फोन

पुलिस ने एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज की सिक्योरिटी टीम से संपर्क किया। जब यात्री विमान से उतर जाते हैं और एयरलाइन की सिक्योरिटी टीम विमान की जांच करती है, तो कभी-कभी छोटी-मोटी चीजें सिक्योरिटी स्टाफ की नजर से छूट जाती हैं। काफी भाग-दौड़ के बाद, पुलिस ने आखिरकार सुबह चार बजे शिंदे को उनका फोन पहुंचाया। शिंदे का मोबाइल फोन पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए खो गया था और तब भी वह उन्हें वापस मिल गया था। हालांकि, इस बार ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में फोन छूट जाने की घटना ने अधिकारियों को उसे वापस लाने के लिए काफी भाग-दौड़ करने पर मजबूर कर दिया।

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